Obama hat «Swarm» gesehen

Vermischtes

Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten gehört zum Autorenteam der im März gestarteten neuen Amazon-Serie.

Barack Obama hat verraten, dass er die Arbeit seiner Tochter Malia an der Serievon Amazon Prime Video gesehen hat. In einem Gespräch mit Hasan Minhaj auf dem YouTube-Kanal des Komikers erklärte Obama, dass er die Dramaserie verfolge, um sie zu unterstützen. Auch die Mitwirkung von Donald Glover sei ein Pluspunkt gewesen."Ich habe es gesehen, weil ich A) ein großer Fan von Atlanta bin", sagte er. "Und ich habe es gesehen, weil meine Tochter darin mitgespielt hat. Also musste ich es natürlich sehen. Der ehemalige Patriot Act Moderator fragte den ehemaligen Präsidenten nach dem Pilotfilm der Serie, der eine Sexszene zwischen Damson Idris' Khalid und Chlöe Baileys Marissa zeigte, die von Dominique Fishbacks Dre durch einen Türspalt beobachtet wurde. "Hören Sie, wenn Sie andeuten wollen, dass es Aspekte in der Serie gibt, die ich ein wenig verstörend fand", sagte Obama, bevor er abbrach. "Das liegt in der Natur der Kunst heutzutage und in [dieser] Zeit, und das ist in Ordnung.""The Hollywood Reporter" berichtet, dass Malia Obama schon früh in der Entwicklungsphase von Swarm" zum Autorenteam stieß. Die Serie folgt Dre, der quer durchs Land reist, um Ni'Jah, eine Beyoncé-ähnliche Figur, beim Bonaroo zu sehen. Auf dem Weg dorthin begegnet sie verschiedenen Charakteren und begeht eine Reihe von Verbrechen, darunter auch Mord.