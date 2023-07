VOX auf Platz 2: Starker Samstag für die rote Kugel

Quotennews

Kein Grund, sich zu verstecken - im Gegenteil. VOX lässt gestern Sat.1 und ProSieben weit hinter sich.

Das offensichtlichste soll an erster Stelle gelobt werden. VOX sichert sich mitum 20:15 Uhr mit 1,05 Millionen Zuschauern den zweiten Platz in Sachen Gesamtreichweite unter den privaten Angeboten. 5,0 Prozent am Markt sind hier alles andere als schlecht. Zudem holt sich der 2010-Streifen mit 0,39 Millionen Umworbenen starke 10,6 Prozent aus der Zielgruppe. Von Spitzenreiter RTL abgesehen, präsentiert VOX damit als einziger Anbieter eine zweistellige Primetime.Doch nicht nur der Abend sollte am gestrigen Samstag bei VOX funktionieren. Um 10 Uhr am Morgen lief eine Folgevor 0,35 Millionen Zuschauern. Damit wurden nicht nur 6,7 Prozent am Markt markiert, man lag auch deutlich vor ProSieben oder RTL. In Unterföhring liefvor 0,12 Millionen Zuschauern, aus Köln kamvor 0,17 Millionen. Klarer Sieg für VOX. Bei allen drei Anbietern spielte zu dieser Zeit die Zielgruppe keine wirkliche Rolle. ProSieben holte 0,07 Millionen Umworbene ab, RTL kam auf 0,05 Millionen und VOX gewinnt knapp mit 0,08 Millionen. Einzig gegen Sat.1 musste VOX zu dieser Zeit geschlagen geben. Starke 0,46 Millionen Zuschauer verfolgten, sodass 8,9 Prozent möglich waren.Der «Shopping Queen»-Marathon ab 11:50 Uhr befeuerte vor allem die Zielgruppe. Von verhaltenen 0,06 Millionen zum Start steigerte sich das Guido-Format auf 0,13, 0,15, 0,18 und 0,17 Millionen Werberelevante. In Marktanteilen waren so 4,2, 8,3, 8,6, 9,6 und 8,5 Prozent drin. Bei den anderen Sendern waren in diesem Zeitraum kaum Siege zu sehen. Sat.1 enttäuschte über die Mittagszeit mit, das im besten Fall auf 4,9 Prozent und 0,09 Millionen Zuschauer kam. RTL hielt mit Gerichts-Shows hingegen gut dagegen. Um 12:45 Uhr sammelte der Köln-Sender mitexzellente 0,7 Millionen Zuschauer ein, aus der Zielgruppe waren hier 0,15 Millionen. In Marktanteilen waren das 9,1 und 9,5 Prozent. ProSieben flog eher wie Sat.1 unter dem Radar. Einzigum 13:50 Uhr holten mit 0,15 Millionen Umworbenen gute 9,2 Prozent ab.