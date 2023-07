5 Tage lang über 2 Millionen

Quotennews

Alexander Bommes dominiert aktuell mit seiner Quiz-Show den Vorabend im Ersten. Die gesamte Woche hielt das Format die 2-Millionen-Marke.

Quizshows hatten schon vor der TV-Zeit ein gewissen Reiz für die Massen. Geht es um Nervenkitzel, Risiko, Wissen oder einfach Spaß, die meisten Quiz-Formate funktionieren.ist da keine Ausnahme, wenn auch diese Woche in besonderem Maße überzeugte. Die komplette Arbeitswoche über holte Bommes mit seinem Rate-Format mehr als 2 Millionen Zuschauer ab 18 Uhr ab.Im Detail: Montag wollten 2,37 Millionen Zuschauer zuschalten, der Marktanteil lag so bei 17,3 Prozent. Dienstag zeigten sich 2,23 Millionen, Mittwoch noch 2,22 Millionen. An beiden Tagen lag somit der Marktanteil bei 16,6 Prozent. Am Donnerstag wollen noch 2,11 Millionen den Rate-Runden folgen, der Marktanteil sank weiter auf 16,2 Prozent. Angekommen am gestrigen Freitag waren gerade noch 2,03 Millionen Zuschauer interessiert, sodass die Über-2-Millionen-Woche ihren gebührenden Abschluss fand. Der Marktanteil lag zuletzt so bei 16,0 Prozent.Gut, für Bommes und seine Jäger ist eine Woche mit mehr als 2 Millionen Zuschauern keine Seltenheit, dennoch fiel die Zuschauer-Marke zuletzt das ein oder andere Mal unter der Woche. Am 09.06. schalteten 1,81 Millionen ein, am 13.06. waren es 1,95 Millionen und am 07.06. waren es "nur" 1,86 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte sich die vergangene Woche erfolgreich zwischen 0,18 und 0,24 Millionen Zuschauern ab. Hiermit waren Marktanteil von 8,9 bis 11,2 Prozent möglich.