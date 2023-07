Rekord-Zahlen trotz mäßigem «Halpension mit Schmitz XXL»-Auftritt

Quotennews

«Halbpension mit Schmitz» ist im Jahr 2023 angekommen und sogar in der «XXL»-Version zur Primetime. Die Reichweiten teilen sich gleichermaßen Rekorde und das Prädikat "naja".

feierte gestern seine 2023-Premiere in der «XXL»-Version zur Primetime im Sat.1-Programm. Das Format, das seit 2021 ausgestrahlt wird, erreichte dabei eine Gesamtreichweite, die bisher unerreicht war. Dennoch reichten 0,79 Millionen Zuschauern und ein Marktanteil von 3,7 Prozent nur zum mäßiges Mittelmaß. Glücklicherweise konnte Ralf Schmitz mit seiner Show die Zielgruppe überzeugen und rettete somit gewissermaßen den Abend.Mit Fokus auf der Zielgruppe überzeugt «Halbpension mit Schmitz XXL». Der Marktanteil von 9,3 Prozent lässt sich sehen und 0,37 Millionen Zuschauer werden bei der bunten Kugel durchaus gefallen. Trotz der für eine Primetime-Show eher mäßigen Gesamtreichweite konnte Ralf Schmitz also diejenigen Zuschauer ansprechen, auf die es nach Werbe-Gesichtspunkten ankommt.Im Anschluss an die Primetime holte «Die Gegenteilshow» mit einer Wiederholung noch 0,44 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil stieg so auf 3,8 Prozent. Die Zielgruppe zeigte sich ab 22:20 Uhr mit noch 0,21 Millionen Umworbenen auf 7,8 Prozent des Marktes.