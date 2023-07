RTL plant im Sommer regelmäßig «Extra» am Montag ein

TV-News

Die Spezial-Sendungen des RTL-Magazins sollen zusammen mit «Spiegel TV» am späten Abend relevante Themen aufgreifen. Unter anderem wird Hendrick Streeck der Frage der Prävention von Pandemien nachgehen.

Nachdem zum Jahreswechseldauerhaft von Montag auf den Dienstag gewechselt war, füllte RTL den Montagabend zum größten Teil in diesem Jahr mit langen «Wer wird Millionär?»-Ausgaben, die von «RTL Direkt» unterbrochen waren. Zuletzt weilte das Quiz aber in einer Pause und auf die Nachrichtensendung folgte während der «Bauer sucht Frau»-Staffel «Ralf, der Bauernreporter». Seit Juni schließt sich nun direktum 22:35 Uhr an.Das Magazin wird aber nicht dauerhaft auf dem frühen Sendeplatz zu finden bleiben, denn RTL hat im Sommer die regelmäßige Ausstrahlung vonangekündigt. Während die regulären Ausgaben weiterhin dienstags beheimatet bleiben, verdoppelt sich die «Extra»-Zeit ab dem kommenden Montag, 10. Juli. Im ersten «Extra Spezial» geht es dann um Messerangriffe von Jugendlichen in Deutschland, die sich in den vergangenen Monaten zu häufen schienen. Reporterin Angelique Geray zeigt, wie verbreitet Messergewalt unter Jugendlichen tatsächlich ist.Eine Woche später geht die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller auf Sendung und berichtet über das „Tabuthema Fressfalle: Endlich raus aus der heimlichen Ess-Sucht“. In dem Special begleitet sie eine junge Frau die bereits seit ihrer Kindheit an unkontrollierten Essanfällen leidet und an schlimmen Tagen bis zu 28.000 Kalorien konsumiert. Unter ärztlicher Aufsicht möchte Höller auch selbst Essanfälle mit bis zu 10.000 Kalorien durchleben. Am 24. Juli stehen die Preise in Eisdielen auf dem Prüfstand. Wie entstehen Eis-Preise und woran erkennt man gute Qualität? «Extra» macht den Angebots- und Preis-Check: von der italienischen Eisdiele über den Eiswagen bis hin zum Supermarkt. Die Reporter entlarven die größten Eis-Fallen und zeigen, wo gern mal getrickst wird.Reporter Felix Hutt ist in „Hallo Mama – auf der Jagd nach den SMS-Betrügern“ am 31. Juli um 22:35 Uhr exklusiv beim bislang größten Schlag gegen einen SMS-Betrüger-Ring in Deutschland dabei und zeigt die Strukturen und Funktionsweisen des perfiden Netzwerks. Zusammen mit der Polizei Oberhausen geht Hutt auf Spurensuche und zeigt, wie junge Erwachsene über eine Social-Media-App von den Kriminellen angeworben werden. 40 bis 50 Prozent Provision locken die häufig jungen Männer, die ihr Konto für den Geldtransfer zur Verfügung stellen. Nach wochenlanger Recherche gelingt es dem Investigativ-Reporter und seinem Team einen mutmaßlichen Täter zu konfrontieren sowie einen weiteren „Kartengeber“ ausfindig zu machen. Anfang August geht es um ein medizinisches Thema, das Reporterin Pia Schrörs und Virologe Hendrick Streeck vorstellen: Wie lassen sich Pandemien zukünftig vermeiden und warum könnten Phagen die Medizin der Zukunft sein?