Disney+ Hotstar schreibt Gewinne

International

Einen wichtigen Deal hat der Streamingdienst aber verloren.

Der Verlust der Streaming-Rechte für das lukrative Cricket-Turnier Indian Premier League (IPL) hat sich für den indischen Marktführer Disney+ Hotstar als Segen erwiesen, wie eine Studie von Ampere Analysis zeigt. Disney gewann die Übertragungsrechte, trat aber die Streaming-Rechte an den Rivalen JioCinema ab, der dem Milliardär Mukesh Ambani gehört. Ampere schätzt, dass das Unternehmen dadurch "knapp das Doppelte seiner gesamten Streaming-Einnahmen der letzten fünf Jahre einsparen konnte".Trotz des jüngsten Abonnentenrückgangs ist Disney+ Hotstar immer noch Marktführer und hält einen Streaming-Marktanteil von 29 Prozent, so Ampere. Im ersten Quartal 2023 hatte Disney+ Hotstar rund 50 Millionen Abonnements, weit mehr als andere globale SVODs in Indien, darunter Amazon Prime Video (12,4 Millionen) und Netflix (6,2 Millionen). Zum Vergleich: Im Oktober 2022 waren es noch rund 61 Millionen Abonnenten.Die Ampere-Studie besagt, dass Disney+ Hotstar zur Unterstützung des ARPU-Wachstums auch seine Partnerschaftsvereinbarungen mit Mobilfunkanbietern überprüfen und direkte Abonnements fördern muss. Derzeit gibt es Vertriebsvereinbarungen mit Ambanis Reliance Jio, Bharti Airtel und Vodafone, bei denen einige Mobilfunk- oder Breitbandkunden kostenlosen Zugang zu Disney+ Hotstar haben. Diese Bündelungsabkommen erhöhen die Akzeptanz des Dienstes und unterstützen die Reichweite für den Anzeigenverkauf, wirken sich aber negativ auf den ARPU für Abonnements aus. Der ARPU von Disney+ Hotstar lag im ersten Quartal 2023 bei nur 0,59 Dollar [pro Monat], etwa zehnmal niedriger als die 6,47 Dollar des globalen Disney+-Dienstes.