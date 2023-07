Amazon importiert Dramen

International

Seit zehn Jahren ist Amazon in Indien aktiv, doch wirkliche Eigenproduktionen hat das Unternehmen dort nicht.

Die Verantwortlichen von Amazon weiten ihr Geschäft in Indien aus. Das Land mit über eine Milliarde Einwohner hat seit Jahren den Streamingdienst Amazon miniTV. Amazon miniTV, der kostenlose Streaming-Dienst, der über die Amazon Shopping App in Indien verfügbar ist, synchronisiert eine Reihe von koreanischen, türkischen, mandarin und spanischen Dramen in die Hindi-Sprache für den lokalen Konsum unter dem MiniTV-Label.Die ersten Serien, die ab dem 7. Juli ausgestrahlt werden, sind alle koreanisch und umfassen «Cheer Up», «Heart Surgeons» und «Doctor Detective».Amogh Dusad, Head of Content, Amazon miniTV, sagte: "In letzter Zeit haben sich die Sehgewohnheiten der digitalen Videokonsumenten in Indien deutlich verändert. Sie lieben die Vielfalt des Inhaltsangebots und sind auf der Suche nach einzigartigen Geschichten und fesselnden Charakteren aus der ganzen Welt. Wir haben eine Liste von Blockbuster-Sendungen aus Korea, Türkisch, Mandarin, Spanisch und vielen weiteren Sprachen zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie bei den indischen Zuschauern Anklang finden werden."