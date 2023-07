Amerikaner testen gerne HBO Max aus

Vermischtes

Hulu und YouTube standen an zweiter und dritter Stelle der Suchanfragen nach kostenlosen Testversionen.

Eine neue Studie hat ergeben, dass für Max (ehemals HBO Max) am häufigsten für einen kostenlosen Testzugang bei Streaming-Plattformen gesucht wird. CSGOLuck, die die Studie durchgeführt haben, untersuchten 50 beliebte Streaming-Dienste, gefolgt von dem Begriff "kostenlose Testversion", um herauszufinden, welche am häufigsten gesucht werden. Außerdem wurde untersucht, welche fünf kostenlosen Testversionen von Streaming-Plattformen in den einzelnen Staaten am häufigsten gesucht werden.Max belegte den ersten Platz mit 193.811 Google-Suchen nach "hbomax free trial" pro Monat in ganz Amerika. Die Streaming-Plattform, die kürzlich nach der Fusion von HBO Max und Discovery+ umbenannt wurde, war in 41 Bundesstaaten, darunter New York, Kalifornien, Texas und Colorado, die meistgesuchte kostenlose Testversion. Außerdem war Max in allen 50 Bundesstaaten unter den fünf am häufigsten gesuchten Begriffen zu finden.Die Platzierung von Max könnte zum Teil auf mehrere neu angekündigte Titel zurückzuführen sein, darunter eine Max-Original-«Harry Potter»-Serie und ein Spin-off von «The Big Bang Theory». Der Dienst bietet derzeit keine kostenlose Testversion an und hat dies auch seit 2020 nicht mehr getan. Hulu lag mit durchschnittlich 161.313 Google-Suchanfragen pro Monat für den Begriff "hulu free trial" knapp auf Platz zwei. Die Streaming-Plattform war in neun Bundesstaaten, darunter Arkansas, Louisiana und New Hampshire, das meistgesuchte kostenlose Streaming-Angebot. Außerdem tauchte sie in jedem Staat unter den fünf meistgesuchten Begriffen auf.