«Insecure» & Co. kommen zu Netflix USA

US-Fernsehen

Unter den Serien sind auch Formate wie «Ballers» und «Six Feet Under».

ist jetzt offiziell auf Netflix USA als Stream verfügbar und damit die erste HBO-Originalserie, die im Rahmen 1eines neuen Lizenzabkommens mit Warner Bros. Discovery auf dem Streamingdienst erscheint. Am 20. Juni wurde zum ersten Mal berichtet, dass WBD in Gesprächen war, um einige ihrer Originalsendungen an Netflix zu lizenzieren.Darüber hinaus hat der Streamer bestätigt, dassundzu einem späteren Zeitpunkt auf den Dienst kommen werden., das derzeit auch auf Hulu ausgestrahlt wird, wird Netflix-Abonnenten außerhalb der USA zur Verfügung stehen. Alle Serien können auch weiterhin auf Max (früher HBO Max) gestreamt werden.Der Deal markiert die jüngste Änderung der Content-Strategie bei Warner Bros. Discovery unter dem Regime von David Zaslav. Im Januar unternahm Warner Bros. Discovery Lizenzierungsschritte, indem es sich mit Roku und Tubi zusammenschloss, um kostenlose, werbegestützte Kanäle mit HBO-Sendungen zu starten. Die FAST-Kanäle enthielten alle Staffeln von Serien wie «Westworld». Im Jahr 2014 schlossen HBO und Amazon einen exklusiven Lizenzvertrag, um Serien wie «Die Sopranos», «Boardwalk Empire», «True Blood» und mehr auf Amazon Prime Video zu streamen.