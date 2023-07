«Polizeiruf 110» kontert den ZDF-Lauf

Quotennews

Sowohl der Freitag als auch der Samstag gehörte in Sachen Gesamtreichweite den ZDF-Krimis. Am Sonntag sollte das anders aussehen.

Ein kurzer Rückblick auf das Wochenende sei erlaubt. Freitag, «Die Eifelpraxis» im Ersten, «Die Chefin» im Zweiten. Ein ungleiches Duell, die ZDF-Krimi-Wiederholung sichert sich 4,72 Millionen Zuschauer und damit die beste Reichweite des gesamten Tages mit Blick auf alle Sender. Das Erste kommt auf "nur" 2,64 Millionen. Samstag, «Schlagerboom» gegen «München Mord». Erneut eine ZDF-Krimi-Wiederholung, doch diesmal geht es gegen den beliebten deutschen Schlager. Wieder gewinnt Mainz den Sendetag. 4,44 Millionen Zuschauer im Vergleich zu 4,01 Millionen im Ersten, Doppelsieg ZDF . Am Sonntag wurden gewissermaßen die Rollen getauscht.Das Erste setzt mitauf eine Krimi-Wiederholung, das ZDF schickt mitein Liebesdrama über den Äther. Mit geändertem Inhalt tauschen demnach auch die Plätze im Gesamtreichweiten-Ranking. Das Erste feiert mit 4,95 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,0 Prozent das größte Interesse des Tages, das ZDF muss sich mit 4,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,8 Prozent mit einem dritten Platz begnügen. In diesem Ranking ist die «Tagesschau» um 20 Uhr als News-Format ausgenommen, diese holte noch bessere 5,86 Millionen Zuschauer und 25,7 Prozent am Markt.In der für die öffentlich-rechtlichen Sender weniger wichtigen Kategorie der 14- bis 49-Jährigen sah das Bild identisch aus. Der «Polizeiruf 110» kommt auf besseren 0,77 Millionen Jüngeren, das ZDF konnte immerhin 0,29 Millionen begeistern. In Marktanteilen gesprochen, lag das Erste mit 14,5 Prozent deutlich vor dem ZDF, das auf 5,5 Prozent kam. Auch hier trägt eigentlich die «Tagesschau» den Sieg mit sich, stolze 1,17 Millionen Jüngere gewinnen den Sonntag klar, der «Polizeiruf» wird Zweiter.