«Tour de France», «ELF», «CHIO» - Der sportliche Sonntag

Quotennews

Die «FIFA WM» der Frauen ist schon in greifbarer Nähe, in weniger als drei Wochen geht es los. Doch zuvor jagt bereits ein Sport-Highlight das nächste.

In aller Munde seit diesem Wochenende ist natürlich die. Mit der 2. Etappe von Vitoria-Gasteiz nach Saint-Sébastian strampeln die Radprofis erstmals in dieser Tournee über 200 Kilometer (207,3 Km). Während noch der Auftaktsieg fest in Händen der Zwillinge Yates lag, ging Tag 2 der Tour an Victor Lafay. Der Franzose konnte das Rennen vor Wout van Aert und Tadej Pogčar gewinnen. Im TV schaltete das Erste ab 15:30 Uhr nach Frankreich, es folgten gute 1,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus dem jüngeren Zuschauerfeld ließen sich 0,3 Millionen Fernsehende definieren, so waren 12,0 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Insgesamt reichte es zu 11,0 Prozent am TV-Markt.Das Zweite war am Sonntag zu Ross statt auf dem Rad unterwegs. Ab 16:15 Uhr schaltete Mainz nach Aachen zum Weltfest des Pferdesports,. Das bereits seit dem 23. Juni laufende Event feierte gestern die finalen Veranstaltungen. Es sammelten sich insgesamt 1,12 Millionen Zuschauer beim ZDF , der Marktanteil zeigte so ordentliche 9,4 Prozent an. Aus der jüngeren Zuschauerschaft ließen sich hier 5,2 Prozent ermitteln, hierfür waren 0,13 Millionen Jüngere nötig.Bei ProSieben MAXX hieß es ab 14:15 Uhr erneut. Die Partiekonnte zur besten Zeit 0,11 Millionen Zuschauer (1. Viertel) anziehen, der Marktanteil lag hier bei 0,9 Prozent. Die Zielgruppe kam im besten Moment auf 1,3 Prozent Marktanteil (1. Viertel), hierzu brauchte es 0,03 Millionen Werberelevante. Es bleibt demnach ein steiniger Weg für die ProSieben MAXX- und «ran»-Crew.