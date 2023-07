Quotencheck

VOX probierte im Mai und Juni ein neues Format aus, das sich um spleenige Hunde drehte. Wie erfolgreich war die Doku-Serie am Samstagvorabend?

VOX vermag es wie kaum ein anderer deutscher Fernsehsender mit Tierformaten am Vorabend erfolgreich zu sein. So brachte der Sender einst Martin Rütter groß raus und machte ihn zum Hundeprofi. Dieses Imperium umfasst inzwischen zahlreiche TV-Formate, die regelmäßig bei VOX zu sehen sind. Im Mai startete die Kölner TV-Station eine neue Doku-Soap, die sich zwar weiterhin mit Hunden beschäftigt, aber vom Namen Rütter loseisen wollte. Inging es um Vierbeiner mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Portraitiert wurde das Zusammenleben der Herrchen mit den besonders großen, aggressiven, behinderten oder einfach nur spleenigen Hunden.Die Sendung war für den Samstagvorabend eingeplant und debütierte am 20. Mai um 19:10 Uhr. Die einstündige Ausgabe verfolgten 0,73 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 3,9 Prozent entsprach. Aus der Zielgruppe stammten 0,14 Millionen Menschen, die eine Einschaltquote von mäßigen 4,4 Prozent generierten. In Woche zwei steigerte sich das Ergebnis etwas, obwohl im Gegenprogramm die «Sportschau» mit den Zusammenfassungen des letzten Bundesliga-Spieltags auf großes Interesse stieß.Die zweite Folge sicherte sich 0,82 Millionen Zuschauer und damit den Staffelrekord. Die relative Sehbeteiligung stieg auf ordentliche 5,0 Prozent. Nur beim werberelevanten Publikum taten sich die «Bunten Hunde» weiterhin schwer. 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten am 27. Mai ein. Der Marktanteil bleibe erneut klar unter dem Senderschnitt bei 4,6 Prozent hängen. Am 3. Juni wurde es besser. Die dritte Folge verzeichnete zwar nur 0,12 Millionen Umworbene, doch der Marktanteil stieg auf 5,2 Prozent. Insgesamt sank das Interesse auf 0,63 Millionen, der Marktanteil rutschte auf 4,2 Prozent.Das Staffelfinale lief am 10. Juni vor 0,71 Millionen Zuschauern, was den Marktanteil auf 4,9 Prozent trieb. Auch in der Zielgruppe war eine Verbesserung drin. Ohne die Bundesliga-Highlights als Konkurrenz brachte die VOX-Sendung 0,14 Millionen junge Zuschauer zustande, der Marktanteil stieg auf 6,2 Prozent – Staffelbestwert.Im Schnitt verfolgten die vier Episoden somit 0,72 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 4,5 Prozent entsprach. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren durchschnittlich 0,13 Millionen, der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 5,1 Prozent. «Bunte Hunde» war kein Misserfolg für VOX , allerdings dürfte durch die Werte auch niemand in Jubelstürme ausbrechen.