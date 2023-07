Nach AppleTV: Auch Paramount+ kündigt Doku über Boris Becker an

TV-News

Der Streamingdienst portraitiert den „Aufstieg und Absturz einer Legende“. Die zweiteilige Doku wird Anfang August in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen.

Der ehemalige Tennis-Superstar Boris Becker kommt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Ende 2022 nicht zur Ruhe und sucht weiterhin die Öffentlichkeit. Nach einer im Frühjahr erschienen AppleTV-Doku porträtiert nun auch der Streamingdienst Paramount+ das Leben der Wimbledon-Legende. Die zweiteilige Dokumentationerscheint am 4. August in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet Beckers Aufstieg zu einer der größten Sportikonen der Welt und seinem jähen Absturz berichtet.Der Zweiteiler, der von Finestripe Productions produziert wird, verspricht „exklusiven Zugang zu wichtigen Insidern aus Beckers inneren Kreis“, darunter seine Ex-Ehefrau Lilly Becker, seine ehemalige Verlobte Alessandra Meyer-Wölden sowie Tennis-Champions wie Pat Cash, Tim Mayotte und Kevin Curren. Auch Beckers erster Trainer Gunther Bosch und der Journalist Rolf Hauschild, der ihn seit Beginn seiner Karriere begleitet hat, kommen zu Wort.So berichtet unter anderem Boris‘ Ex-Frau in einem exklusiven Interview aus erster Hand über Beckers Leben seit 2005 und enthüllt Details aus ihrem früheren Familienleben. In den Gesprächen gewährt sie Einblicke in ihre Ehe und in Beckers Niedergang. Daneben soll weiteres „bisher unveröffentlichtes Archivmaterial“ in der Dokumentation gezeigt werden.