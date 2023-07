Freeform setzt zwei Dramen vor die Tür

US-Fernsehen

Disney+ und Hulu reagieren darauf und nehmen die Formate offline.

Der Kabelsender Freeform trennt sich von zwei Originalserien mit Drehbuch. Der zu Disney gehörende Kabelsender hat die zweite Staffel der Komödieund das Dramaabgesetzt. Die Nachricht kommt vier Monate, nachdem Disneys Dana Walden ihre Führungsriege umgestellt und die Aufsicht über Freeform an Simran Sethi übergeben hat. Die ABC-Entwicklungsmanagerin hatte zuvor die Entwicklung von Originalserien für den jüngeren Sender geleitet, während sich die ehemalige Freeform-Präsidentin Tara Duncan nun ausschließlich auf das Onyx Collective Studio konzentriert.«Single Drunk Female» mit Sofia Black-D'Elia, Ally Sheedy, Rebecca Henderson, Sasha Compère, Lily Mae Harrington und Garrick Bernard wurde von der Schöpferin Simone Finch («The Connors») und der ausführenden Produzentin Jenni Konner («Girls») ins Leben gerufen. Die Serie wurde von Disneys 20th Television produziert, wo Konner mit einem Gesamtvertrag ansässig ist. «The Watchful Eye» lief eine Staffel lang auf Freeform und zeigte Mariel Molino in der Hauptrolle des Thrillers über ein junges Kindermädchen, das für eine reiche New Yorker Familie arbeitet. Julie Durk («Grace and Frankie») schuf «The Watchful Eye» und fungierte als Beraterin. Emily Fox («Zoey's Extraordinary Playlist») war Showrunnerin der Serie, die von ABC Signature und Ryan Seacrest Productions produziert wird.Mit den beiden Absetzungen umfasst das Freeform-Serienprogramm nun die letzte Staffel von «Grown-ish», die animierte Komödie «Praise Petey» sowie die Originalserien «Good Trouble», «Cruel Summer» und «While You Were Breeding». Quellen berichten, dass Freeform Projekte in der Entwicklung hat, die in den kommenden Monaten angekündigt werden. Die zwei abgesetzten Serien werden auch zeitnah bei den Streamingdiensten offline genommen.