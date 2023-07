«Ready.Daddy.Go!»: Alles für den Kinderwunsch

TV-News

Als alleinstehender homosexueller Mann hat es Michael mit dem Kinderwunsch nicht leicht. Die Instant-Fiction-Serie zeigt seine Anstrengungen und Erlebnisse auf diesem Weg.

In sechs Folgen erzählt die ZDFneo-Serieüber die Schwierigkeiten eines homosexuellen Mannes mit Kinderwunsch. Die Serie wird ab dem 22. August immer dienstags ab 21:45 Uhr beim Spartensender ausgestrahlt und steht bereits ab dem 10. August in der ZDFmediathek vollständig auf Abruf bereit. „In der Serie liegt die Besonderheit in der überhöhten und humorvollen Sichtweise einer queeren Figur auf die über-bürokratischen Abläufe des Kinderkriegens, einer Angelegenheit, die für Hetero-Paare die normalste auf der Welt ist“, erklären die ZDF-Redakteure Elisabeth Müller und Sebastian Hünerfeld über das Instant-Fiction-Format.Inhaltlich dreht sich «Ready.Daddy.Go!» um die Frage: Adoption, indische Leihmutter oder doch die große Liebe? Michel, gerade 30 geworden und mit klarem Kinderwunsch, kämpft sich frisch verlassen und als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Doch das ist ein steiniger Weg und seine Versuche enden jedes Mal in einem mehr oder weniger großen Desaster. Er lernt dabei nicht nur einiges über pedantische Co-Mütter und verrückte Achtjährige, sondern vor allem viel über sich selbst. Doch am Ende seiner Reise ist er schließlich bereit für sein größtes Abenteuer: ein Vater zu sein.Der Protagonist Michael wird von Fridolin Sandmeyer dargestellt. Daneben sind unter anderem Maike Jüttendorf, Eva Karl-Faltermeier, Florian Jahr, Fee Schuster-Böckler, Sepp Schauer, Petra Berndt, Mauricio Hölzemann, Benito Bause und Gjon Duzhmani zu sehen. Die Regie übernahm Christof Pilsl, der zusammen mit Sven Hasselberg auch das Drehbuch schrieb. Christoph Ito Herrmann und Felix Parson fungierten als Produzenten.