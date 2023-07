«Elefant, Tiger & Kids» geht in die zweite Runde

TV-News

Das MDR sucht für eine Fortsetzung des «Elefant, Tiger und Co.» Spin-offs Jugendliche für ein Praktikum im Leipziger Zoo.

Der MDR hat die Produktion einer zweiten Staffel der Doku-Serieangekündigt, die ab Herbst umgesetzt werden soll. Die Dreharbeiten finden jeweils im Herbst 2023, Frühjahr und im Frühsommer 2024 statt. Bis dahin sucht der MDR insgesamt sechs tierliebe Teenager zwischen 13 und 17 Jahren. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 17. Juli. Es sind keine Vorkenntnisse in der Tierpflege oder -haltung erforderlich.Die ausgewählten Jugendlichen kommen dann jeweils für eine Woche zum Praktikum nach Leipzig. Ohne Eltern lernen sie den Zoo in all seinen Facetten kennen und bekommen einzigartige Einblicke in den Tierpfleger-Alltag.«Elefant, Tiger & Kids» ist ein Spin-off der Doku-Serie «Elefant, Tiger und Co.» und richtet sich an eine jüngere Zielgruppe im Alter von neun bis 13 Jahren. Die erste Staffel des Kids-Ablegers startete Anfang Mai in der ARD-Mediathek, wo die zwölf Episoden weiterhin auf Abruf bereitstehen. Das MDR-Fernsehen zeigt die erste Runde ab dem 31. Juli im Vorabendprogramm ab 19:50 Uhr.