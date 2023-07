Food Network backt weiterhin im Sommer

US-Fernsehen

«Summer Baking Championship» wurde für eine zweite Staffel verlängert.

Food Network hat sein neuestes «Baking Championship»-Spin-off,, für eine zweite Staffel verlängert. Die Show zeigt zehn talentierte Bäcker aus dem ganzen Land, die in einzigartigen sommerlichen Backwettbewerben mit den Aromen, Zutaten und Festen der Saison um den Titel "Summer Baking Champion" und den Gewinn von 25.000 Dollar kämpfen, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Kabelsenders für die Wettbewerbsserie. Die Show wird von Jesse Palmer moderiert, Duff Goldman, Carla Hall und Damaris Phillips fungieren als Juroren.Die Serie hat derzeit die besten Quoten der ersten Staffel von Food Network bei den 25- bis 54-jährigen Frauen seit 2020 und bei den Erwachsenen über 18 Jahren seit 2019. Bis heute haben die Episoden laut Warner Bros. Discovery fast zwölf Millionen Zuschauer bei Food Network und den Streamern Max und Discovery+ erreicht.Die Produktion von Staffel zwei soll noch in diesem Jahr beginnen. "Backmeisterschaften sind seit langem ein Favorit der Food Network-Fans, die den Nervenkitzel des Wettbewerbs mit den exquisiten und visuell atemberaubenden Backkreationen genießen", sagte Betsy Ayala, Head of Food Content bei Warner Bros. Discovery. "«Summer Baking Championship» war die perfekte Ergänzung zum Programm, und wir können es kaum erwarten, im nächsten Jahr mit einem neuen Feld von Bäckern und Herausforderungen auf dem Erfolg der ersten Staffel aufzubauen."