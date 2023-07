Amazon publiziert Fußball-Doku über Kalvin Phillips

England

Die Dreharbeiten über den Manchester-City-Spieler sind abgeschlossen.

Fußballstar Kalvin Phillips ist das Thema einer neuen Dokumentation auf Amazon Prime Video. Phillips, in der vergangenen Saison ein Ergänzungsspieler von Manchester City, erzählt seine Geschichte in. Von seinen Anfängen in der Leeds Academy bis zum historischen Triple-Sieg von Manchester City (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League) zeichnet «The Road to City» Phillips' kometenhaften Aufstieg nach."Der Dokumentarfilm zeichnet ein intimes Porträt eines Fußballers mit tiefen Wurzeln und familiären Werten, während er seinen Weg zu Manchester City und die dramatische Verletzung im Vorfeld des größten Turniers im Fußball, der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022, verfolgt", heißt es in der Beschreibung. Der 90-minütige Dokumentarfilm wurde von den Neo Studios produziert und über einen Zeitraum von zwölf Monaten gedreht. Er soll am 19. Juli weltweit auf Prime starten."Ich freue mich, dass meine Geschichte hinter den Kulissen erzählt wird, um zu zeigen, dass es viel mehr in meinem Leben gibt, als die Leute an der Oberfläche und auf dem Spielfeld sehen", sagte Phillips. "Ich möchte zeigen, dass ich letzten Endes ein ganz normaler Mensch bin, der versucht, seinen Traum zu leben und sein Bestes zu geben, und wie wichtig meine Familie und meine Freunde während meiner Karriere und in meinem Leben sind."Anouk Mertens, CEO von Neo Studios, sagte: "Als wir Kalvins Weg in den letzten Jahren verfolgten, waren wir beeindruckt von seinem Elan, seiner Entschlossenheit und seinem Können, selbst in diesem jungen Alter, und uns wurde klar, dass er eine wirklich interessante Geschichte über seine Person abseits des Spielfelds und seine schwierige Erziehung zu erzählen hat. Wir hatten das Glück, in sein persönliches Leben einzutauchen und seine Geschichte zu erzählen, als er von seiner geliebten Heimatstadt zu Man City zog."