Quotencheck

Fünf Paare wurde bei der Umsetzung ihres Wohntraums begleitet. Für VOX stellte sich dabei die Frage: Traumquoten oder heiße Luft?

Inwurden fünf Paare beim Renovieren und Sanieren ihres Wohntraums begleitet, wobei sie die Arbeit selbst in die Hand nehmen. Und da das Format bei VOX lief, sollte natürlich nicht nur das Home-Makeover im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Zwischenmenschliche, denn die Arbeiten am Haus bringen so manche Tücke mit sich.Die vierteilige Doku-Soap debütierte am Sonntagvorabend des 4. Juni und folgte auf die bekannte VOX-Marke «Einmal Camping, immer Camping», wobei zwischen den beiden Sendungen noch eine Spezial-Ausgabe von «Ab ins Beet!» programmiert war. Die Premiere von «Traumhaus oder Luftschloss?» verfolgten 0,69 Millionen Zuschauer, was einem soliden Marktanteil von 5,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe lief es mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 7,9 Prozent recht ordentlich.Die Ergebnisse zogen in den Folgewochen teils deutlich an. Am 11. Juni stieg das Interesse auf 0,72 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf 5,3 Prozent klettern ließen. In der Zielgruppe kam der Kölner Sender diesmal auf 0,22 Millionen Umworbene, der Marktanteil wurde auf grandiose 8,5 Prozent beziffert. Das Niveau in der Zielgruppe konnte man in Woche drei allerdings nicht halten.Die Reichweite sank auf 0,18 Millionen, was die Einschaltquote auf den Staffeltiefstwert von 6,4 Prozent drückte. Insgesamt hielt man sich aber recht konstant und registrierte 0,70 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich am 18. Juni bei 4,9 Prozent. Das Staffelfinale sorgte für Bestwerte. Es ließen sich 0,76 Millionen Menschen unterhalten, der Marktanteil stieg zart auf 5,1 Prozent. In der Zielgruppe kam VOX auf 0,27 Millionen Jüngere, die Einschaltquote stieg ebenso auf beeindruckende 10,1 Prozent.Die Amplitude bei den Zielgruppen-Quoten ist enorm, dennoch lag das Format stets auf einem guten Niveau. Unterm Strich schalteten durchschnittlich 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige ein und sorgten für 8,2 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt waren die Werte wesentlich konstanter. Im Schnitt erreichte «Traumhaus oder Luftschloss?» 0,72 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von soliden 5,1 Prozent entsprach.