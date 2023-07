Sky Italia setzt weiterhin auf Serien

International

Sabrina Impacciatore, bekannt aus «The White Lotus», hat einen neuen Job und macht bei der zweiten «Call My Agent»-Staffel mit. Außerdem stellte Sky Italia ein Projekt mit Oliver Hirschbiegel vor.

Während Sky Deutschland die Eigenproduktionen herunterfährt, bestellt Sky Italia gleich mehrere Serien. Sky Italia feierte am Dienstag sein 20-jähriges Bestehen und kündigte ein umfangreiches Programm an neuen Serien an, darunter eine zweite Staffel der italienischen Adaption von, in der «The White Lotus»-Star Sabrina Impacciatore mitspielen wird."Wir sind auf dem Niveau von acht Sky Originalen pro Jahr, was uns meiner Meinung nach zu den Top-Scripted-Content-Produzenten Italiens in Bezug auf das Volumen macht", sagte Nils Hartmann, EVP Sky Studios Italien und Deutschland, gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“. Er lehnte einen Kommentar zu Sky Deutschland ab.Die Serieüber die Mailänder Mafia in den 70er Jahren ist ein Spin-off der Sky-Doku-Serie «La Mala. Banditi a Milano». Sie soll den Sky-Trend zu italienischen Kriminalserien fortsetzen, der mit «Romanzo Criminale» begann und vor allem mit «Gomorrah» fortgesetzt wurde, dem Meilenstein unter Italiens TV-Exporten. Stefano Sardo, der unter anderem die italienische Version von «In Treatment» und die Sky-Serien «1992», «1993» und «1994» geschrieben hat, ist der Hauptautor.ist eine Adaption einer Reihe aus den 1970er Jahren mit dem Titel «Piedone lo Sbirro», diese handelte von Bud Spencer als Polizeiinspektor mit dem Spitznamen "Bigfoot". Diese Filme haben in Deutschland Kultstatus. Der «Gomorrah»-Star Salvatore Esposito wird die Hauptrolle in der Serie spielen. Die Serie stammt aus der Feder von Peppe Fiore («The Young Pope») und wird von Sky Studios in Zusammenarbeit mit der italienischen Firma Titanus und der Fremantle-Firma Wildside produziert.Die italienische Schauspielerin und Regisseurin Valeria Golino («The Morning Show») gibt mit dem erotischen Dramaüber die Macht der Frauen ihr Debüt als TV-Serienregisseurin. Die Serie startet im frühen 20. Jahrhundert und folgt einer sizilianischen jungen Frau namens Modesta, die in eine verarmte Familie hineingeboren wird und von dem festen Glauben angetrieben wird, dass sie für ein besseres Leben bestimmt ist.In dem von Oliver Hirschbiegel («Downfall») inszenierten Einwanderungsdramageht es um ein mit Touristen beladenes Kreuzfahrtschiff, das eine Gruppe von Flüchtlingen aus dem Meer rettet. Sie nehmen das Schiff als Geisel, um nicht zu riskieren, nach Libyen zurückgebracht zu werden, wo sie gerade erst hergekommen sind.