«Merz gegen Merz»-Film läuft im September

TV-News

«Merz gegen Merz – Hochzeiten» wird Ende September im linearen Programm zu sehen sein, steht aber bereits ab Anfang des Monats online zur Verfügung.

Passenderweise war im März bekannt geworden, dass das ZDF die Comedy-Serienicht nach drei Staffeln enden wird. Stattdessen produzierte der Mainzer Sender den Spielfilmmit Annette Frier alias Anne und Christoph Maria Herbst als Erik, um der gefeierten Serie eine Fortsetzung zu schenken. Diese zeigt das ZDF am Donnerstag, 28. September, um 20:15 Uhr. Bereits zwei Wochen zuvor, ab dem 7. September, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.Neben Frier und Herbst spielen in weiteren Rollen Carmen-Maja Antoni, Bernd Stegemann, Philip Noah Schwarz, Michael Wittenborn und Claudia Rieschel mit. Das Drehbuch schrieb erneut Serienschöpfer Ralf Husmann, der auch sämtliche Geschichten der zweiten und dritten Staffel verfasste sowie weite Teile der ersten Runde. Die Regie übernahm Felix Stienz, der ebenfalls an der Serie umfangreich als Regisseur beteiligt war. «Merz gegen Merz – Hochzeiten» ist eine Produktion der MadeFor Film, als Produzenten fungierten Gunnar Juncken und Ralf Husmann.In dem 90-Minüter befinden sich Anne und Erik nun im Wettstreit darüber, wer besser in seinem neuen Leben angekommen ist. Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit planen Eriks Eltern Renate (Antoni) und Günter (Stegemann) derweil eine preisgünstige gemeinsame Feier mit ihrem Enkel Leon (Schwarz), denn auch bei ihm steht eine Hochzeit an. Annes Vater Ludwig (Wittenborn) sorgt in seiner Pflegeeinrichtung für Peinlichkeiten, und ihre Mutter Maria (Rieschel) übt sich in Selbstständigkeit. Eskalationen sind programmiert.