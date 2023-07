Philippinen erwägt «Barbie»-Boykott

Kino-News

Der Inselstaat ist ebenfalls im Clinch mit der chinesischen Regierung, da diese künstliche Inseln aufschütteln lässt, um ihre Grenzen zu verschieben.

Die philippinischen Behörden wägen ab, ob sie dem Beispiel Vietnams folgen und Greta Gerwigs-Film verbieten sollen. Vietnam kündigte am Montag an, dass es die kommerzielle Veröffentlichung des Films verbieten wird, da der Film eine Karte zeigt, auf der die "Neun-Strich-Linie" abgebildet ist, eine umstrittene Darstellung der Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer.Die Philippinen, wie auch Vietnam, Brunei und Malaysia, haben konkurrierende Ansprüche im Südchinesischen Meer und weisen Chinas Anspruch auf fast die gesamte Meeresregion entschieden zurück. "Wenn die ungültige 9-Strich-Linie tatsächlich in dem Film «Barbie» dargestellt wurde, dann obliegt es dem Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB), den Film zu verbieten, da er die philippinische Souveränität verunglimpft", sagte der philippinische Senator Francis Tolentino, stellvertretender Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, laut lokalen Medienberichten."Wir bestätigen, dass die Behörde den Film «Barbie╗ heute, am 04. Juli 2023, überprüft hat. Zu diesem Zeitpunkt berät der zugewiesene Ausschuss für die erste Überprüfung über den Antrag von Warner Brothers F.E. Inc. auf eine Vorführgenehmigung. Sobald eine Kopie der Ausstellungsgenehmigung oder der Entscheidung des Ausschusses vorliegt, wird diese auf die offizielle Website der Agentur hochgeladen", so die MTRBC. Letztes Jahr hatte die MTRBC die Veröffentlichung von «Uncharted» auf den Philippinen aus den gleichen Gründen blockiert.