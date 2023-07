MDR stellt «MDR um 11» ein

TV-News

MDR-Chefredakteurin Julia Krittian hat den Schritt in einem Interview bestätigt und die Pläne für das zweistündige «Mima» vorgestellt.

Seit wenigen Tagen steht fest, dass der MDR dasvom rbb ab dem kommenden Jahr übernehmen wird. Das bedeutet relativ wenig Zeit für die Verantwortlichen solch eine umfangreiche Sendung, die im Wechsel mit dem ZDF produziert wird, umzusetzen, zumal die Sendezeit auf zwei Stunden verlängert wird. Am Wochenende wurden nun die ersten inhaltlichen Folgen – neben dem Umzug von Berlin nach Leipzig bekannt. So werden die beiden Moderatoren Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said nicht für den MDR vor der Kamera sein, wie sie via Twitter bestätigten.Demnach sollten die künftigen Moderatoren einen „ost-deutschen Hintergrund“ vorweisen, dem der MDR jedoch in Person von MDR-Chefredakteurin Julia Krittian umgehend widersprach. In einem Interview mit dem Berliner ‚Tagesspiegel‘ bekräftigte sie nun erneut, dass die künftigen Moderatoren nicht aus Ostdeutschland kommen müssten. „Richtig ist: Wir sind für die Moderation im Gespräch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Klar ist: Ein Mittagsmagazin unter Federführung des MDR wird künftig nicht mehr vier Hauptmoderatorinnen und Moderatoren haben, wie bislang beim rbb“, so Krittian.Gleichzeitig skizzierte sie die Pläne für das kommende Leipziger «Mima»: „Die auf zwei Stunden verlängerte Sendezeit gibt uns die Möglichkeit für ergänzende Schwerpunkte und schlichtweg mehr Raum für Vielfalt und Tiefgang“, erklärte Krittian und führte aus, dass verstärkt auf „dialogische Formate“, wie den Meinungsbarometer «MDRfragt», setzten werde. „Wir wollen generell mehr Dialog, Zeit zum Zuhören, um verschiedenste Perspektiven und Gäste abzubilden. Und wir wollen täglich auf Zukunftsfragen schauen – auf der Suche nach weltweiten Innovationen, auf neuste Forschungen in der Region, auf Klimafragen und Lösungen“, so Krittian, die dem Publikum auch Sport, „ergänzend Breitensport, Vereine, Ehrenamt“ bieten wolle.Der MDR werde sich darüber hinaus hauseigenen redaktionellen Synergien bedienen. So werde man dank der MDR-Federführung von ARD Kultur „auch den kulturellen Reichtum aller Regionen“ eine Bühne geben. Und mit dem vom MDR produzierten Magazinwerde man zusammenarbeiten. Auch die ARD-Mediathek soll eine inhaltliche Rolle übernehmen. „Wir etablieren eine neue Zusammenarbeit mit der ARD-Mediathek, um auch spannenden Streaming-Inhalten ein Zuhause zu geben – etwa künftig mit einer längeren «Mima-Reportage»“, so die Chefredakteurin. Generell gilt laut Krittian: „Wir werden gelebte gesamtdeutsche Wirklichkeit abbilden – auch jenseits der großen Ballungszentren.“ Oder wie MDR-Intendantin Karola Wille formulierte: „Wir stärken die bundesweite Sichtbarkeit ostdeutscher Lebenswirklichkeiten.“Durch die Übernahme des «Mima» muss der MDR aber auch auf bewährte Formate aus dem Dritten Programm verzichten. „Wir stellen das Format «MDR um 11» aus Magdeburg ein“, wie Krittian bestätigte. Außerdem werde das Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt künftig die Sendungübernehmen. Zuvor wurde die Sendung in Leipzig produziert.