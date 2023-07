Alexia Laroche-Joubert wird Chefin bei Banijay Frankreich

International

Die französische Produzentin wird den Weltkonzern in Frankreich vertreten.

Alexia Laroche-Joubert, die bekannte französische Produzentin, die hinter einigen der am längsten laufenden ungeschriebenen Hits des Landes steht, wurde zum CEO von Banijay France ernannt. So ist beispielsweise Produzentin von «Big Brother». Laroche-Joubert ist seit 2016 bei Banijay und war zuvor als CEO für Adventure Line Productions (ALP) tätig. Vor kurzem hat sie das Skript-Label Screen Line Productions gegründet.Als Nachfolgerin von Francois de Brugada wird Laroche-Joubert an der Spitze des französischen Konzerns stehen, das 15 Tochterfirmen umfasst, die sowohl Non-Scripted- als auch Scripted-Serien produzieren. Ihre Aufgabe wird es sein, die zahlreichen Formate weiterzuentwickeln und zu diversifizieren, neue Talente zu gewinnen, neue Wachstumsbereiche zu identifizieren und die Zusammenarbeit mit der gesamten Gruppe auf internationaler Ebene zu fördern, um die Verwertungsmöglichkeiten zu maximieren. Die Ernennung tritt am 1. September in Kraft.Laroche-Joubert gilt als ausführende Produzentin von «Koh Lanta» auf TF1, der lokalen Adaption von «Survivor», die seit über zwei Jahrzehnten ausgestrahlt wird, sowie von «Fort Boyard» auf France 2, das seit über 30 Jahren auf Sendung ist. Sie hat auch den Schönheitswettbewerb «Miss France» umgestaltet, der in den letzten Jahren zu den drei meistgesehenen Sendungen ohne Drehbuch in Frankreich gehörte."Alexia ist seit vielen Jahren eine führende Kraft für uns in Frankreich, und mit ihrem Unternehmergeist und ihrer kreativen Ader ist sie die perfekte Besetzung für die Leitung unserer französischen Aktivitäten", so Marco Bassetti, CEO von Banijay. "Wir haben keinen Zweifel, dass ihre Erfahrung und ihr Wissen von unschätzbarem Wert sein werden, wenn es darum geht, das Unternehmen zu neuen Höhen zu führen, während wir versuchen, das Angebot weiter zu diversifizieren und zu verbessern", so Bassetti weiter.