Nexstar-Sender sind aktuell off air

US-Fernsehen

Zahlreiche Fernsehsender von Nexstar und NewsNation können sich mit dem Satellitenbetreiber einigen.

Mehr als 150 lokale TV-Sender der Nexstar Media Group wurden am Sonntag um 16.00 Uhr auf der DirecTV-Plattform abgeschaltet, nachdem sich die Parteien nicht auf einen neuen Vertrag zur Weiterverbreitung einigen konnten. Von der Abschaltung betroffen sind die Nexstar-Sender in Los Angeles (KTLA) und Chicago (WGN) sowie der Nexstar-Kanal NewsNation. Insgesamt wurden 159 Sender, die 113 Märkte bedienen, nach einer letzten Verhandlungsrunde Ende Juni abgeschaltet.DirecTV bedient etwa 12,7 Millionen Abonnenten in den USA. Nexstar sagte, man habe angeboten, den laufenden Vertrag bis zum 31. Oktober zu verlängern, damit die Vertragsgespräche fortgesetzt werden können. Nexstar gab an, dass der Ausfall mindestens zehn Millionen Abonnenten im gesamten Sendegebiet von DirecTV betrifft. DirecTV beschuldigte Nexstar, unrealistische Erhöhungen der Gebühren zu verlangen, die DirecTV an Nexstar für die Übertragung seiner lokalen Sender auf Marktbasis zahlt."Nexstar hofft weiterhin auf eine schnelle Lösung, um den Zuschauern ihre Lieblingsprogramme, Live-Sportveranstaltungen, ausführliche Lokalnachrichten und andere lokale Inhalte, die für ihre Gemeinden relevant sind, sowie wichtige Notfall-Updates, für die DirecTV seinen Abonnenten Gebühren in Rechnung stellt, wieder zur Verfügung zu stellen", so Nexstar."Nexstar hat seit Mai unermüdlich und in gutem Glauben verhandelt, um einen einvernehmlichen Mehrjahresvertrag mit DirecTV zu erreichen. Dabei hat Nexstar die gleichen marktgerechten Preise angeboten, die es auch anderen Vertriebspartnern angeboten hat, mit denen es im vergangenen Jahr erfolgreiche Verhandlungen geführt hat", so Nexstar. "Nexstar schließt routinemäßig einvernehmliche Weiterverbreitungs- und Übertragungsverträge mit seinen Kabel-, Satelliten- und Telekommunikationspartnern ab - allein in den letzten drei Jahren hat das Unternehmen erfolgreich Verträge mit mehr als 500 Vertriebspartnern abgeschlossen."