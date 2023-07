Medienaufsicht untersucht TalkTV und GB News

England

Die Fernsehsender sollen genau unter die Lupe genommen werden.

Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat nach Eingang von Beschwerden Ermittlungen gegen TalkTV, das dem Medienmogul Rupert Murdoch gehört, und GB News eingeleitet. Die Frage, ob Politiker, die auch als Nachrichtensprecher tätig sind, möglicherweise gegen die Unparteilichkeitsregeln der Ofcom verstoßen, ist in den letzten Monaten immer wieder aufgekommen.Im April leitete Ofcom eine Untersuchung gegen GB News wegen eines Interviews ein, das Finanzminister Jeremy Hunt Esther McVey und Philip Davies am 11. März in der Nachrichtensendunggegeben hatte. Alle drei Politiker sind Parlamentsabgeordnete der regierenden konservativen Partei. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.Am Montag enthüllte die Ofcom, dass sie eine Folge der Sendungauf GB News, die am 9. Mai ausgestrahlt wurde, untersucht, nachdem 40 Beschwerden eingegangen waren. Die vom konservativen Abgeordneten Jacob Rees-Mogg moderierte Sendung behandelte eine Eilmeldung über ein Urteil in einem Zivilprozess, in den der ehemalige US-Präsident Donald Trump verwickelt war. "Unsere Untersuchung wird sich mit der Einhaltung unserer Regeln befassen, die es Politikern verbieten, als Nachrichtensprecher in Nachrichtensendungen aufzutreten, es sei denn, es ist ausnahmsweise redaktionell gerechtfertigt", so Ofcom.