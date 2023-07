Début de Tour de France en force

International

In den ersten Tagen schalteten teilweise über drei Millionen Franzosen ein. Die Nachrichten waren durch die Aufstände sehr gefragt.

Auch in diesem Jahr übernehmen France 2 und France 3 die Ausstrahlung der Tour de France im Nachbarland. Das Prozedere ist allerdings ein wenig komplizierter als in Deutschland. Am Samstag übertrug France 2 die 12-Uhr-Stunde, die auf 1,27 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent Marktanteil kam. Zwischen 13.00 und 15.00 Uhr war France 3 am Zug, die Reichweiten stiegen auf 2,13 Millionen und 19,0 Prozent. Schließlich übernahm zwischen 15.00 und 17.20 Uhr wieder France 2 und die Ergebnisse wuchsen auf 3,09 Millionen und 33,7 Prozent.Ein ähnliches Bild ergab sich am Sonntag: France 2 sendete die 12-Uhr-Stunde und freute sich über 1,48 Millionen Zuschauer und 15,2 Prozent. Zwei Stunden standen dann bei France 3 auf dem Programm, das sahen 2,15 Millionen und 19,2 Prozent. Die Sendung zwischen 14.55 und 17.25 Uhr erfreute 3,82 Millionen Franzosen. Der Marktanteil lag bei 36,2 Prozent Marktanteil.Die Nachrichten drehten sich am Sonntag auch um die Krawalle in Frankreich. 5,57 Millionen Menschen sahen die 20-Uhr-Nachrichten von TF1, France 2 erreichte zur selben Zeit 4,25 Millionen Zuschauer. France 3 informierte um 19.20 Uhr 2,48 Millionen und M6 ging um 19.45 Uhr mit 2,18 Millionen Zuschauern auf Sendung. Auf einem ähnlichen Niveau waren auch die Sendungen am Montagabend.Am Montagabend startete TF1 die 14. Staffel seiner Comedy-Serie, in der Laurent Ournac die Hauptrolle verkörpert. 4,49 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen dem Sender zu tollen 27,0 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 30,2 Prozent Marktanteil ein. France 2 wiederrum strahlte eine Folge der dritten-Staffel aus, die auf 1,82 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil belief sich auf 10,3 Prozent, bei den jungen Leuten war man mit 9,1 Prozent stark.