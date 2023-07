Gastspiel von «Let the music play» schon wieder beendet

TV-News

Sat.1 hat die Sendung aus dem Programm genommen und zeigt montags künftig Spielfilme. ProSieben hat zudem die Free-TV-Premiere von «Tenet» angekündigt.

Seitdem die Relegation der Fußball-Bundesliga beendet ist, hat Sat.1 am Montagabend ein immenses Quoten-Problem. Zunächst wiederholte der Bällchensender, die zwar drei Wochen durchhielt, aber nur Zielgruppen-Anteil zwischen 3,3 und 4,1 Prozent einfuhr. Vor drei Tagen wurde deshalbgezeigt. Dabei handelte es sich ebenfalls um eine Zweitverwertung, die weniger als eine halbe Million Zuschauer einfuhr und bei 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen blieb. Nun hat Sat.1 erneut reagiert und das Programm umgestellt.Am Montagabend laufen künftig Spielfilme. Am 10. Juli setzt man auf das Queen-Biopic, das zuletzt am Neujahrstag in Sat.1 lief. Im Anschluss istmit Adam Sandler und Jennifer Aniston zu sehen. Sat.1 greift damit direkt Schwestersender Kabel Eins an, der ebenfalls Filmware aus Hollywood präsentiert. Am Montag sind die ersten beiden-Filme im Programm. Am 17. Juli zeigt Sat.1sowie die Wiederholung von, der einen Tag zuvor um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Am 24. Juli wird Zac Efron den Abend füllen, zunächst als Rettungsschwimmer in der filmischen Neuauflage von «Baywatch» ► und danach als spießiger Enkel Jason inan der Seite von Robert De Niro.Sat.1 hat in jener Woche aber auch Neuware im Angebot. Am Samstag, 22. Juli, feiertbeim Unterföhringer Sender seine Free-TV-Premiere. Frei empfangbare Erstausstrahlungen gibt es derweil auch beim ebenfalls von Daniel Rosenmann geleiteten ProSieben . Dort debütiert am Sonntag, 23. Juli, Christopher Nolans Thriller, der während der Pandemie als einer der wenigen großen Blockbuster in die Kinos kam.Sat.1 hofft in der 30. Kalenderwoche unterdessen auf die Rückkehr hoher Quoten, denn es steht Live-Fußball ins Haus. Da die U21-EM derzeit weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, dürfte am Freitag, 28. Juli mehr drin sein, wenn die beiden anhängerstarken Traditionsvereine Hamburger SV und FC Schalke 04 die Saison der 2. Bundesliga eröffnen.