Till Reiners: Muss noch Programm schreiben

Interview

Am Sonntag läuft die große Sommerparty von der «Happy Hour» bei 3sat. Reiners verrät, wie er stets aktuell bleibt.

Ja, natürlich, freue mich mega! Ist das erste Mal, dass es diese XXL-Version gibt, in 90 Minuten lang, doppelt so viel wie sonst. Und mit den Gästen auch doppelt so gut.Menschen ändern sich ja zum Glück - für mich - nicht wesentlich und nicht über Nacht. Also wenn ich generell etwas über komische Männlichkeitsbilder oder Fahrkartenautomaten schreibe, muss ich mir keine Sorgen machen, dass das in 2 Monaten auf einmal super ist.und Nicole Jäger! Mein Redakteur sucht die Gäste aus, aber ich gebe manchmal Tipps und darf auch mal sagen: Nee, is nicht so mein Fall.Fast. Ich würde sagen: Wir machen Primetimecomedy und hinten raus gibts gute Musik!Zur Zeit fühle ich mich in bei 3Sat in der ZDF-Familie sehr wohl und kann mir das kaum vorstellen, andererseits konnte ich mir auch nicht vorstellen, durch eine weltweite Pandemie eine Fernsehshow zu bekommen.Ja, die meisten. Aber um eine zu nennen: Fühle mich sehr Zuhause bei der YouTube-Show «Falsch, aber lustig», weil die mein Freund und Kollege Moritz Neumeier moderiert und da viele befreundete Kolleginnen und Kollegen mitmachen.Ich hätte auf jeden Fall Lust, eine Show zu haben, bei der ich noch mehr die Inhalte mitgestalten kann.Ja, beide Podcasts werden keine Sommerpause machen und durchsenden.Oft! Es gibt Zeiten, da lebe ich im ICE auf der Strecke Berlin-Köln. Hat auch Vorteile: Ich grüße jetzt die Zugbegleiter*innen und frage, wie es den Kindern geht. Marlene vom Bordbistro is neulich 50 geworden, das haben wir mit nem großen alkoholfreien Radler und nem Käse-Schinken-Baguette gefeiert.Programm schreiben! Meine neue Standup-Show "Mein Italien" hat im Oktober Premiere und einige Termine sind jetzt schon ausverkauft, da will ich ne super Show bieten.