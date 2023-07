«Do Patti»: Neuer indischer Thriller kommt zu Netflix

US-Fernsehen

Kajol und Kriti Sanon sowie Kanika Dhillon arbeiten an einem Netflix-Format.

Die Bollywood-Stars Kajol und Kriti Sanon werden die Hauptrollen in dem Mystery-Thrillervon Netflix Indien spielen. Der Film markiert auch das Produktionsdebüt von Sanon und der Autorin Kanika Dhillon. Der Film, der als "aufregende, spannungsgeladene Fahrt" angekündigt wird, startet in den Hügeln Nordindiens. Ein Regisseur wurde noch nicht bekannt gegeben.Kajol, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Indiens, hat unter anderem die Romanze «Kuch Kuch Hota Hai», das Melodram «Kabhi Khushi Kabhie Gham...», den romantischen Thriller «Fanaa» und das Drama «My Name Is Khan» gedreht. Ihr Streaming-Debüt gab sie mit dem Netflix-Film «Tribhanga», der ab 2021 veröffentlicht wurde, und spielt die Hauptrolle in einem Segment des Streaming-Films «Lust Stories 2», der am 29. Juni online ging. Als nächstes wird sie in der Disney+-Hotstar-Serie «The Trial – Pyaar, Kaanoon, Dhokha» zu sehen sein, der indischen Adaption der CBS-Serie «The Good Wife».Monika Shergill, VP of Content für Netflix Indien, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir mit «Do Patti» das große Talent von Kajol und Kriti Sanon zusammen auf die Leinwand bringen können. Beide Schauspielerinnen sind leidenschaftliche Geschichtenerzählerinnen und liefern immer wieder unvergessliche Leistungen ab. Außerdem ist es uns eine große Freude, Kanika Dhillon und Kriti auf ihrer ersten kreativen Reise als Produzenten zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um ihre kreative Vision an unser Publikum weiterzugeben und weiterhin fesselnde und spannende lokale Geschichten zu erzählen."