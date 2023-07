Wird in Köln bald geheiratet?

Soap-Check

Jan und Anna versöhnen sich. Dennoch ist Jan nicht davon überzeugt, dass ihre Beziehung wirklich eine Chance hat.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Uschi kann nicht verhindern, dass Hubert in den Brunnerwirt zieht. Wird er ihr wenigstens bei der Eröffnung des Festzelts beistehen. Uschi glaubt, dass der Umzug in den Brunnerwirt zu einem Ehe-Aus kommen könnte. Die Lansinger bereiten Gerstl und Margot einen rührenden Abschied und helfen tatkräftig beim Umzug. Nur wer übernimmt nun die Hausverwaltung für die WG? Severin ist in großer Sorge, als er erfährt, dass seine Tochter Maja abgehauen ist. Findet er einen Weg, zu ihr durchzudringen und sie zur Vernunft zu bringen?Als Chris vom Bruch zwischen Cecilia und Theo erfährt, will er die beiden versöhnen. Cecilia wäre einer Annäherung auch nicht abgeneigt, aber was ist mit Theo? Jakob hat eine Idee, wo Anne auftauchen könnte, und bittet Paco um Unterstützung. Tatsächlich entdecken die beide Anne, und eine wilde Jagd beginnt. Durch ein Missgeschick bricht sich Tobias den Zeh. Aber er will sein Date mit Vivien nicht abbrechen. Da heißt es Zähne zusammenbeißen.Justus wird von der Baureferentin schroff abgewiesen. Von unerwarteter Seite erhält er Hilfe. Isabelle leidet unter dem Ende des Girlsclubs. Als sie Kim ihre mitfühlende Seite zeigt, ergibt sich jedoch die Chance auf eine neue Freundschaft.Yvonne macht sich sehr viele Gedanken, wie es mit dem Mauerwerk weitergehen könnte. Wird Gerner einspringen und den Club retten? Saschas Auszug steht an. Emily genießt den letzten Abend mit ihm und ist vollkommen überrascht, als Sascha sie fragt, ob er dauerhaft bei ihr einziehen kann. Aber ist das wirklich eine gute Idee?Nach dem großen Streit zwischen Jan und Anna haben sich die Wogen erst einmal wieder geglättet. Die Zeichen stehen auf Versöhnung. Jan lässt sich darauf ein, obwohl er immer noch zweifelt, ob ihre Beziehung wirklich eine Chance hat. Zunächst einmal geht es für ihn und Anna aber darum, auf Oskars kleinen Sohn Toni aufzupassen. Währenddessen wird Jan noch einmal richtig bewusst, wie sehr er sich eine eigene Familie wünscht – und das schon in möglichst naher Zukunft. Ist Anna dafür die Richtige?Nachdem Lennart sich das Wochenende über den Kopf zerbrochen hat, ob er Mikes Angebot, sich die Schulden von ihm bezahlen zu lassen und dafür mit Amelie Schluss zu machen, annehmen soll, lehnt er es entschlossen ab. Er liebt Amelie und lässt sich nicht kaufen! Doch als kurz darauf die Inkasso-Mitarbeiter auf der Matte stehen und Druck machen, bekommt Lennart richtig Angst. Er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als das Geld von Mike anzunehmen. Schweren Herzens macht Lennart also mit Amelie Schluss, die es zunächst nicht wahrhaben will. Doch dann behauptet Lennart, dass er Amelie nie wirklich geliebt hat und wieder mit seiner Ex aus Hamburg zusammen ist. Mit gebrochenem Herzen jagt Amelie Lennart aus der Wohnung. Er findet heimlich Unterschlupf bei Malte. Lennart kämpft mit seinem schlechten Gewissen, weil er seine große Liebe einfach verkauft hat.