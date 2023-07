Drehstart für drei neue «Dünentod»-Krimis

TV-News

Wie angekündigt plant RTL im kommenden Jahr mit drei Filmen mit Hendrik Duryn und Pia Barucki am „tödlichen Dienst-Tag“. MadeFor hat nun mit der Produktion begonnen.

RTL hatte in diesem Frühjahr mit dem „tödlichen Dienst-Tag“ eine Programmlücke erschlossen, die von der ARD und dem ZDF nicht mit Krimis bestückt ist, weswegen die Filme von RTL teilweise überaus stark performten. Die erfolgreichste Reihe war, von der zwei 90-Minüter gesendet wurden. Der Kölner Sender hatte vor wenigen Wochen im Rahmen der Screenforce Days angekündigt, im kommenden Jahr gleich drei Filme senden zu wollen. Die Produktion von MadeFor ist nun an der Nordseeküste und in Berlin angelaufen und soll bis Ende August andauern.Die drei Filme basieren erneut auf Romanen von Sven Koch, wobei die Drehbücher von Gregor Erler („Dünenfeuer") und Kai-Uwe Hasenheit („Dünenkiller“) adaptierten. Regie führt für beide Folgen Dominic Müller. Bei „Dünenfluch" ist Ziska Riemann Regisseurin. Als Hauptdarsteller kehren Hendrik Duryn als Hauptkommissar Tjark Wolf und Pia Barucki als Hauptkommissarin Femke Folkmer vor die Kamera zurück. Zudem sind Florian Panzner in der Rolle von Tjarks Vorgesetztem Hauke Berndsten, Yasemin Cetinkaya als erfahrene Ermittlerin Ceylan Özer und Rainer Reiners als Thorsten Nibbe, der Polizeidienstellenleiter im beschaulichen Werlersiel, zu sehen. In weiteren Rollen spielen unter anderemAlina Levshin, Eugene Boateng und Roman Knizka. Als Produzenten seitens MadeFor fungieren Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken. Executive Producer für RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.In „Dünenfeuer“ erschüttert Eine Serie von Truck Robberys Friesland. Das Team um Femke, Tjark, Ceylan und Holger sind den Tätern auf der Spur. Doch dann stellt sich heraus, dass es um mehr als nur Raubüberfälle geht. Sie sind dem Mörder von Tjarks Mutter auf der Spur. In einem abenteuerlichen Showdown auf einem Flughafen gelingt es unseren Ermittlern, die Täter zu überführen. „Dünenkiller" beschäftigt sich mit einem Geisterschiff auf der Nordsee, eine Yacht mit einem Toten und einer Überlebenden an Bord, die kein Wort spricht: Ein mysteriöser Fall für die Sondereinheit des LKA Niedersachen. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Die Toten scheinen zu einer Gesellschaft zu gehören, die Offshore-Windparks betreibt. Zunächst glaubt die Polizei, die Überlebende sei das Opfer, alles deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin. Doch als ein Mordanschlag auf die junge Frau verübt wird, ist klar: Es geht hier um etwas völlig anderes.Im fünften Fall „Dünenfluch“ wird in dem beschaulichen Ort Werlesiel der motorisierte Gleitschirmflieger Willem Leefmann tot in den Dünen aufgefunden. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass viele Menschen im Dorf ein Motiv hatten, ihn zu töten. Sabine Hespe, eine psychisch kranke Frau, die von der Gemeinde gemieden wird, scheint eine zentrale Rolle in diesem Fall zu spielen. Ist sie Täterin? Oder Opfer? Oder beides? Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, welches unter den Dünen begraben ist. Und auf einmal scheint ein alter Mord, der vor Jahren begangen wurde, der Schlüssel zu dem Fall zu sein. Aber nicht nur die Kommissare kommen dem Täter auf die Spur und so beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.