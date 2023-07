California Black Caucus fordert Aufklärung

Vermischtes

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche POC-Führungskräfte gegangen.

Eine Gruppe von Abgeordneten, die den California Legislative Black Caucus vertritt, fordert die Filmstudios auf, sich mit ihnen wegen der plötzlichen Entlassung von schwarzen weiblichen Führungskräften in den letzten Wochen zu treffen. Die massenhafte Abwanderung von POC-Frauen aus Führungspositionen – Vernā Myers (Netflix), LaTondra Newton (Disney), Jeanell English (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) sowie Karen Horne und Terra Potts (Warner Bros. Discovery) – hat Fragen darüber aufgeworfen, inwieweit sich die Film- und Fernsehindustrie für eine Diversifizierung der Spitzenpositionen in der Unterhaltungsindustrie einsetzt.Der CLBC hielt am Donnerstag eine Pressekonferenz ab, auf der man auf die Rücktritte und Abberufungen der Führungskräfte hinwies, nachdem die Legislative des Bundesstaates die 1,6 Milliarden Dollar schwere Film Tax Credit-Initiative zur steuerlichen Förderung der Filmstudios verabschiedet hatte."Eine Entlassung könnte ein Zufall sein", sagte Senatorin Lola Smallwood-Cuevas während der Pressekonferenz. "Aber vier weitere? Und wir hören, dass noch mehr kommen werden. Dies ist ein beunruhigendes Muster. Ein Muster, das darauf hindeutet, dass Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration auf den höchsten Ebenen der Filmindustrie, wo Entscheidungen getroffen werden und institutionelle Veränderungen stattfinden, keine Priorität mehr haben."