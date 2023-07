Oksanas Welt ist voller Luxusprobleme

Quotenmeter.FM

In den vergangenen zwei Wochen setzte VOX wieder auf «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer».

Der Fernsehsender VOX hat Anfang Juli seine erfolgreiche Reality-Show «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» fortgesetzt. Im Mittelpunkt der bisherigen zwei 22.15-Uhr-Folgen standen Oksana mit ihrem Ehemann Daniel Kolenitchenko, die bereits in Berlin einen Nachtclub hatten und diesen an einen Gast verkauften.Dann zog die Familie nach Los Angeles, um dort die Next Door Lounge zu betreiben. Zunächst lief das Geschäft nur schleppend, dann wurde der Betrieb durch den Corona-Lockdown beschränkt. Inzwischen ist die vierköpfige Familie nach Las Vegas umgezogen, aber Ehemann Daniel muss jede Woche für zwei Tage Clubbetrieb in die Stadt der Engel reisen.Die Folgen war äußerst redundant, wie Veit-Luca Roth und Fabian Riedner feststellten. Nach etwa 90 von 120 Minuten ging der Produktionsfirma Yellowstone Productions das Material mit der Bar aus, weshalb Oksanas Zahn-Operation und ein Ausflug nach Sedona eingebaut wurden.