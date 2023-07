«Josephine Klick» kehrt zurück

TV-News

Nachtschwärmer können künftig die ersten zwei Staffeln noch einmal sehen.

Derzeit wiederholt der Pay-TV-Sender am späten Dienstagabend die alte Sat.1-Serie «Familie Undercover», doch ab August werden Wiederholungen der Procedural-Showausgestrahlt. Das Format aus der Feder von Marc Terjung hat schon zehn Jahre auf dem Buckel und kann derzeit nicht bei Joyn gestreamt werden. Es könnte sein, dass man die Ausstrahlung daher angesetzt hat.Die Hauptrolle der Serie übernahm Diama Amft, die zusammen mit Matthi Faust und Alexander Khuan ein Ermittler-Team bildete. Die erste Staffel holte einst am Montag und Dienstagabend 2,62 Millionen Zuschauer, wovon 1,21 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Ein Jahr später enttäuschte die neue Staffel mit nur noch 0,64 Millionen Umworbenen. Sat.1 Emotions strahlt die Serie dienstags um 23.45 Uhr in Doppelfolgen aus. Start ist der 1. August 2023.«Josephine Klick» handelt von einer Kriminalkommissarin, die aus ihrem Heimatdorf bei Bielefeld in die Anonymität der Metropole Berlin geflüchtet ist. Ihre beiden Kollegen Fritz Munro und Alexander Mahler sind wenig erbaut, eine Neue in ihr Team zu integrieren. Aber die selbstbewusste Josephine lässt sich nicht unterkriegen, bringt sich immer wieder geschickt ins Spiel. Und am Ende werden die Fälle dank ihres weiblichen Instinkts, ihrer Hartnäckigkeit und ihrer schnellen Auffassungsgabe gelöst.