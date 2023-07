ProSieben lässt mit «James Bond» alle anderen privaten Sender weit hinter sich

Quotennews

Im Bereich der privaten Sender war der gestrige Sieger klar zu erkennen. Dagegen hatten auch die Shows bei RTL und in Sat.1 keine Chance.



VOX strahlte gestern eine weitere Folge der Dokusoapaus. Gezeigt wurde beispielsweise die Geschichte von Pia Tillmann und Zico Banach, die sich am Seit von «Köln 50667» verliebten. Zudem wurde Thomas‘ Frau Lisa kurz nach seiner Entlassung aus dem Knast schwanger, so dass nun die Geburt des Sohnes vor der Tür steht. Seit dem Start der neusten Staffel vor vier Wochen, baute das Interesse mit jeder neuen Folge ab. So stand auch gestern mit 0,46 Millionen Fernsehenden sowie niedrigen 2,4 Prozent Marktanteil ein neuer Tiefstwert auf dem Papier. Auch die 0,19 Millionen Jüngeren waren auf passable 5,8 Prozent zurückgefallen.Deutlich erfolgreicher zeigte sich da ProSieben mit dem Actionthriller. Mit 1,52 Millionen Neugierigen hatte man die Nase vor all den restlichen privaten Sendern. Dies wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 8,2 Prozent belohnt. Bei den 0,37 Millionen Umworbenen wurden hohe 10,9 Prozent eingefahren. Es folgtemit einem Publikum von 0,90 Millionen Menschen. Hierbei erhöhte sich die Quote weiter auf ausgezeichnete 9,8 Prozent. Auch die 0,26 Millionen Werberelevanten räumten nun starke 12,6 Prozent ab.RTLZWEI setzte ebenfalls auf ein Filmprogramm und startete mit der Komödiein die Primetime. 0,51 Millionen Zuschauer führten zu einem guten Marktanteil von 2,6 Prozent. Bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden herausragende 9,0 Prozent Marktanteil gemessen.wollten sich noch 0,27 Millionen Interessenten ansehen, was zu annehmbaren 2,1 Prozent führte. Bei den 0,14 Millionen Jüngeren kamen noch hohe 5,0 Prozent zustande.