«Renovation Resort Showdown» steht in den Startlöchern

US-Fernsehen

Die neue Competition-Show mit Scott McGillivray und Bryan Baeumler geht in einer Woche los.

Der Immobilienexperte und Bauunternehmer Scott McGillivray (Vacation House Rules) wird seinen freundlichen Rivalen, den Bauunternehmer und Experten für Hausrenovierungen Bryan Baeumler (Renovation Island), anwerben, um ihm bei der Renovierung seines neu erworbenen, heruntergekommenen See-Resorts in HGTVs neuester Seriezu helfen. Die neue Serie startet am Sonntag, den 23. Juli, um 21.00 Uhr beim amerikanischen HGTV.Während des sieben Episoden umfassenden, einzigartigen Renovierungswettbewerbs für Ferienhäuser werden Scott und Bryan vier professionelle Bau- und Designteams engagieren, um das müde Anwesen vor der Hauptsaison in ein atemberaubendes, modernes Reiseziel zu verwandeln. Die geschickten Duos - das Ehepaar Troy und Rotem aus Toronto, Ontario; die Unternehmer Arnold und April aus Chicago, Illinois; die Geschäftspartner Sean und Jena aus Toronto, Ontario; und die Lebens- und Arbeitspartner Kyle und Savannah aus Phoenix, Arizona - haben nur sieben Wochen Zeit und ein Budget von 100.000 Dollar, um vier identische Hütten in luxuriöse Ferienhäuser in ihrem persönlichen Stil zu verwandeln. Scott, Bryan und wechselnde Gastjuroren werden die umgestalteten Räume auf der Grundlage von Qualität, Kreativität und Funktionalität bewerten, um letztendlich zu entscheiden, welches Team das Recht auf Prahlerei und einen Geldpreis von 100.000 Dollar gewinnt.Zu Beginn des Wettbewerbs kämpfen die Paare darum, Scott und Bryan mit hochwertigem Design in den Hauptschlafzimmern der Hütten, den Badezimmern im Hauptgeschoss und den vorderen Eingängen zu beeindrucken. Mit ihren typischen Scherzen und scharfen Beobachtungen leiten Scott und Bryan die Duos an, während der Showdown weitergeht und sie die Küchen, Wohn- und Esszimmer, Lofts und Außenbereiche umgestalten.