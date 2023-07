Paramount+ streamt «Mixtape»

US-Fernsehen

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hop erforscht die Dokumentation die Geschichte der Mixtape-Kultur.

Paramount+ gab bekannt, dass, ein neuer Dokumentarfilm, der erforscht, wie die Erstellung von Mixtapes den Hip-Hop in die Mainstream-Kultur gebracht hat, am Dienstag, den 1. August in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 2. August in Großbritannien, Australien, Lateinamerika und Brasilien exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird. In Deutschland wird die MTV Entertainment Studios-Produktion nicht gezeigt.«Mixtape» ist die Geschichte des Hip-Hop, der sich weigert, ein Nein als Antwort zu akzeptieren. Vor dem Radio, dem Internet und den sozialen Medien gab es Mixtapes. DJs waren Geschmacksmacher, Trendsetter und Schöpfer des Sounds, der zum größten Musikgenre auf dem Planeten wurde. Die Bedeutung von Mixtapes geht weit über die Tapes selbst hinaus. Mixtapes waren eine Art Währung und ein Zeichen dafür, dass man sich auskannte und das Ohr an der Straße hatte. Die Kultur war zu stark, um aufgehalten zu werden, und die Künstler waren zu talentiert, um ignoriert zu werden - so machten sie die Subkultur zum Mainstream und machten Hip-Hop zu dem, was er heute ist."Hip-Hop wird 50 Jahre alt, und ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, seine Reise zu feiern und seine Entwicklung zu kontextualisieren als durch die Geschichte des Mixtapes. Jede Stimme in diesem Film hat eine entscheidende Rolle gespielt, vor allem die DJs, die, wie KRS-ONE im Film so schön sagt, alles riskiert haben, um 'uns die Musik zu bringen'", sagte Omar Acosta, Regisseur von «Mixtape». Produzent Tony Touch fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, an diesem Film mitzuwirken und dabei zu helfen, die wahre Geschichte des Mixtapes zu erzählen, seine Ursprünge, seinen Einfluss und seine anhaltende Bedeutung für die Kultur."