Jason Biggs ist wieder «Outmatched»

TV-News

Der frühere Star aus «American Pie» taucht wieder bei ProSieben Fun auf.

Joyn+-Abo abschließen oder ProSieben Fun abonnieren? Für Fans von Jason Biggs, der zum Jahrtausendwechsel mit der «American Pie»-Trilogie seinen Durchbruch schaffte, ist das Streamingabonnement komfortabler und günstiger. Schon seit geraumer Zeit steht die Seriedort zum Aufruf bereit.Das hindert aber die Programmmacher von ProSieben Fun nicht daran, die Serie «Outmatched» am Mittwochabend zu wiederholen. Die zehnteilige Sitcom startet am 2. August um 21.50 Uhr und das Format mit Maggie Lawson («Psych») und Tisha Campbell-Martin («My Wife and Kids») wird in Doppelfolgen gezeigt.Die Sitcom dreht sich um das Ehepaar Bennett, das mit seinen vier Kindern in Atlantic City lebt. Kay und Mike haben mit Ach und Krach die High School geschafft und halten sich seit Jahren mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Da drei ihrer Sprösslinge – Brian, Nicole und Marc – ausgewiesene Genies sind, ist im Haushalt der Bennetts Chaos programmiert. Das einzige Kind, das seine oftmals überforderten Eltern nicht in den Wahnsinn treibt, ist Leila, die jüngste Tochter.