Jason Momoa moderiert die Shark Week

US-Fernsehen

Ende Juli startet Discovery Channel wieder seine legendäre Aktionswoche.

Jason Momoa, der bei den Fans beliebte Schauspieler, Superheld und Naturschützer, der sich für den Schutz und die Erhaltung der Weltmeere einsetzt, wird im 35. Jahr der Shark Week, der einwöchigen Feier und Untersuchung der Gewohnheiten und des Verhaltens von Haien durch den Discovery Channel , als Moderator auftreten. Ab Sonntag, dem 23. Juli, wird Momoa jeden Abend um 20.00 Uhr die Fans durch fast 20 neue Fernsehstunden mit den Spitzenraubtieren führen, darunter, das zum ersten Mal einen Blick auf ein Festmahl des weißen Hais aus nächster Nähe bietet - aufgenommen von Forschern mit Kameras im Inneren eines Wal-Kadavers - oder, das zeigt, was mit Haien geschieht, die sich möglicherweise von Kokain und anderen illegalen Drogen ernähren, die in den Gewässern Südfloridas versenkt wurden.Die Shark Week, die im vergangenen Jahr mehr als 28 Millionen Zuschauer anlockte, wird auch innovative Technologien vorstellen, die zur Erforschung einzigartiger Haiarten und ihrer Feinde eingesetzt werden. Shark Week zeigt die Arbeit der weltweit angesehensten Meeresbiologen und wissenschaftlichen Einrichtungen und wird sich mit Paarungs- und Migrationsmustern befassen - mit seltenem Filmmaterial - während die Forscher den Haien an entlegene Orte in Südafrika und Neuseeland folgen.Das lineare und Streaming-Portfolio von Warner Bros. Discovery - einschließlich TBS, TNT, truTV, TLC, Food Network, HGTV, CNN, Travel Channel, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet, Science Channel, ID, TCM - wird Inhalte ausstrahlen, die von der Shark Week inspiriert sind, oder die Veranstaltung bewerben.