«Beauty & the Nerd» köchelt mit kleiner Flamme hoch

Die aktuelle Staffel verzeichnet steigende Reichweiten, der Zielgruppen-Marktanteil ist nun explodiert.

Die Verantwortlichen bei ProSieben können sich auf die Schulter klopfen: Die vierte Staffel vonscheint ein großer Erfolg zu sein. Allerdings sollte auch klar sein, dass die Reichweiten bei den Umworbenen mit 0,54 und 0,52 Millionen deutlich ausbaufähig sind. In kleinen Schritten wächst die Reichweite: In der dritten Ausgabe, in der Walentina wieder austeilte, sahen 0,79 Millionen Menschen zu, die für einen Marktanteil von 3,7 Prozent sorgten.Außerdem näherten sich Pink-Nerd Alex und Anime-Experte Mike an, das bei den Beauty Brenda und Chris für Verstimmung sorgte. Die dritte Folge sicherte an diesem Donnerstag 0,59 Millionen junge Fernsehzuschauer. Die Reichweite sorgte für einen Marktanteil von sehr guten 13,6 Prozent. Übrigens: Mit dem Ablauf der aktuellen Folge steht nun auch die vierte Ausgabe bei Joyn+ zum Abruf bereit.ProSieben machte ab 22.30 Uhr mitweiter, das Magazin mit Rebecca Mir sprach dieses Mal mit Rita Ora über ihren Haute-Couture-Auftritt in Paris und in Berlin traf man sie zum Gespräch über ihr neues Album. 0,38 Millionen Menschen sahen auch Lukas Podolski beim Kölner Christopher Street Day, ein Blick hinter die Kulissen der Berlin Fashion Week brachte 2,5 Prozent. In der Zielgruppe standen dieses Mal 0,24 Millionen auf der Uhr, sodass man 7,2 Prozent generierte.Ab 23.30 Uhr wargesetzt. In der Folge „Big Escape“ beschäftigte man sich unter anderem mit Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt haben. Das war unter anderem ein Mensch, der in Costa Rica die große Liebe fand, eine Frau, die als DJ und Anwältin in Rom arbeitete und eine Person, die in Los Angeles Immobilien an die Stars verkauft. 0,14 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu und verhalfen der Sendung zu traurigen 1,5 Prozent. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 3,4 Prozent auf dem Papier.