«Galileo 360°» macht Maxx nicht froh

Quotennews

Die Wrestling-Show «NXT» erreichte 2,1 Prozent. Am Nachmittag verbuchte die vorerst letzte Folge von «Dragon Ball Super» 4,3 Prozent.

ProSieben Maxx strahlte am Donnerstag um 16.20 Uhr die vorerst letzte Ausgabe vonaus, die Folge „Ein wundersamer Abschluss! Auf Wiedersehen, Goku, bis zum nächsten Mal“ sahen 0,09 Millionen Zuschauer, wovon 0,07 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Anime-Serie erreichte 0,9 Prozent bei allen sowie sagenhafte 4,3 Prozent bei den jungen Menschen.Schließlich startete man um 16.45 Uhr die Wiederholung von. Die erste von insgesamt 13 Folgen sicherte sich 0,03 Millionen Zuschauer, „Sonnenschein mit vereinzelten Regenschauern“ verbuchte einen Marktanteil von nur 0,3 Prozent. Die japanische Produktion aus dem Jahr 2020 verbuchte 1,1 Prozent in der Zielgruppe, womit man sich 0,02 Millionen schnappte.Zur Hauptsendezeit führte Funda Vanroy durch. In dieser Ausgabe blickte man auf die ungewöhnlichsten Straßen. 0,13 Millionen Menschen durften beispielsweise den Beitrag über eine 22-spurige Betonwürste mitten durch die Großstadt Buenos Aires nicht verpassen. Der Gesamtmarktanteil wurde auf 0,6 Prozent beziffert, bei den Werberelevanten waren 1,8 Prozent dabei. 55 Minuten später schalteten 0,14 Millionen Menschen „Die ungewöhnlichsten Dörfer“ ein, womit man sich 0,6 Prozent Marktanteil schnappte. In der Zielgruppe belief sich die Reichweite auf 0,06 Millionen, der Marktanteil wurde mit 1,3 Prozent beziffert.In der Wrestling-Showwar unter anderem Tony D‘Angelo zu sehen. 0,10 Millionen Zuschauer verfolgten die Show, die am Dienstagabend bei USA Network ausgestrahlt wurde und in Deutschland 0,7 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 2,1 Prozent auf der Uhr, 0,07 Millionen Menschen waren dabei.