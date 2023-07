«The Voice Rap» nimmt weiter Formen an

TV-News

Nachdem Joyn in Kool Savas das Aushängeschild der begleitenden Castingshow gefunden hatte, präsentierte man nun den zweiten Coach, der das Panel komplettiert.

Joyn hat seine zwei Coaches für das neu geschaffene Spin-offgefunden, das parallel zur Muttersendung im Herbst ausgestrahlt werden soll. Nachdem man Ende Juni bereits Rap-Ikone Kool Savas als ersten Coach vorgestellt hatte, gab man nun bekannt, dass Dardan ebenfalls auf die Jagd nach den besten Hip-Hop-Künstlern gehen wird. „«The Voice» hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist. Und jetzt bieten wir mit «The Voice Rap by Cupra» eine einzigartige Plattform für junge, freshe Talente, die unsere Kultur representen und voranbringen“, freut sich der Musiker.Kool Savas sagte über seine Teilnahme im Juni: „Ich hab' zu meiner Frau immer gesagt: Wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es «The Voice» sein! Wir sind große Fans und gucken die Show immer. Dass es jetzt «The Voice Rap» gibt, find ich geil und dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesending!“ Das beste Talent der Ableger-Show zieht ins Halbfinale von «The Voice of Germany» ein und wird sich mit den Teams von Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz messen.Die Dreharbeiten für die Bildergarten-Produktion «The Voice Rap» starten Ende Juli. An drei Aufzeichnungsterminen sind „Blind Auditions“, „Battles“ und das Finale geplant, wobei das Studiopublikum die Show im Stehen verfolgen muss, um ein Club-Feeling herzustellen. Im Herbst kommt das «The Voice»-Spin-Off acht Wochen lang immer parallel zur ProSieben-Ausstrahlung von «TVOG» im TV – und schon eine Woche vorher exklusiv auf Joyn . Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.