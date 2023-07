Peter Moffat adaptiert Ausschwitz-Roman «Escape Artist»

England

Der Drehbuchautor des gefeierten Spielfilmes «Silk» wird für die BBC den bekannten Roman als Serie verfassen.

«Silk»-Drehbuchautor Peter Moffat adaptiert Jonathan Freedlands Sachbuchroman, der die wahre Geschichte von zwei Juden erzählt, die aus Auschwitz entkamen. Margery Bone's Bonafide Films hat sich die Rechte an Freedlands Roman gesichert, der als hochwertige, limitierte Serie produziert werden soll. Bonafide, die einen Entwicklungs- und Vertriebsvertrag mit BBC Studios abgeschlossen haben, produzierten kürzlich Nicôle Leckys BAFTA-prämierten Film «Mood».Im Mittelpunkt von «The Escape Artist» steht der neunzehnjährige Rudolf Vrba, ein slowakischer Jude, dem zusammen mit seinem Mitgefangenen Fred Wetzler die Flucht aus Auschwitz gelingt und der die Welt vor den Ereignissen warnt. Ihre Aktion rettete das Leben von mindestens 200.000 Juden, denen die unmittelbare Deportation von Budapest in das berüchtigtste Todeslager der Welt drohte."Dies ist eine Geschichte darüber, wie Menschen bis an die äußersten Grenzen getrieben werden können und dennoch irgendwie überleben", so Freeland. "Wie die Handlungen eines Einzelnen, selbst eines Teenagers, den Bogen der Geschichte spannen können." Moffat und Freedland werden neben Bob Bookman, Jonny Geller, Margery Bone, Tom Dunbar und Zander Levy als ausführende Produzenten fungieren. Bone sagte: "Wir sind begeistert, dass wir erneut mit dem immensen Talent von Peter Moffat an dieser einzigartigen und wichtigen Geschichte arbeiten können. Jonathan Freedlands brillantes und akribisch recherchiertes Buch auf die Leinwand zu bringen, ist eine Ehre für uns alle."