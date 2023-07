«The Eight Life»-Serie entsteht

International

Die Produzenten von «All Quiet» und «Night Manager» arbeiten gemeinsam an der Adaption.

Die deutsche Firma Amusement Park, die Produzenten des vierfachen Oscar-Preisträgers «Im Westen nichts Neues» und die Emmy-Preisträger The Ink Factory («The Night Manager», «The Little Drummer Girl») tun sich zusammen, um den internationalen Bestsellervon Nino Haratischwili als Fernsehserie zu adaptieren.«Das achte Leben» folgt der epischen und mythischen Saga einer georgischen Familie von 1900 bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, die den Aufstieg und Fall der Sowjetunion und die Reise der Generationen von alten, bergigen Höhlenstädten über die turbulenten Straßen von Tiflis und das revolutionäre Prag bis zum Soho der 1960er Jahre und dem heutigen Berlin verfolgt."«Das achte Leben» ist ein mutiges, emotionales und souveränes Stück Literatur, das den Frauen von damals und heute eine starke Stimme gibt. Es schreit förmlich danach, als Serie adaptiert zu werden", so die Amusement Park-Partner Grunert und Von Kienlin. "Wir freuen uns unglaublich, Teil dieses ehrgeizigen Projekts zu werden und mit unseren langjährigen Mitarbeitern bei The Ink Factory und der hervorragenden Showrunnerin Sarah Lambert zusammenzuarbeiten." Das ehrgeizige, englischsprachige Projekt hat eine Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg erhalten, die die Entwicklung beschleunigen soll.