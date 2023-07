«XY gelöst» steigert sich noch weiter

Quotennews

Mit der zweiten Ausgabe der neuen Staffel stieg das Interesse, welches schon in der Vorwoche enorm gewesen war, noch weiter an.



Die Crime-Dokureihewar in der vergangenen Woche erstaunlich stark in die zweite Staffel gestartet. Der Ableger von «Aktenzeichen XY…ungelöst» möchte tiefere Einblicke hinter die Kulissen bieten und zeigt was passiert, nachdem ein Kriminalfall im Originalformat ausgestrahlt wurde. Für die Ermittler beginnt die richtige Arbeit nämlich erst, wenn neue Hinweise zu den Cold Cases eingegangen sind.Am vergangenen Mittwoch schalteten 4,09 Millionen Fernsehende ein, was zu einem neuen Bestwert führte. Dies zeigte sich auch an den hohen 17,8 Prozent Marktanteil. Auch in der jüngeren Gruppe bewährte sich der Senderplatzwechsel. Die erste Staffel war noch freitags ab 21.15 Uhr ausgestrahlt worden. So wurden nun bei 0,74 Millionen Interessenten hervorragende 16,1 Prozent erzielt. Gestern steigerte man sich weiter auf einen neuen Bestwert von 4,21 Millionen Interessenten und sicherte sich somit auch Platz eins auf der Tagesrangliste. Der Marktanteil kletterte weiter nach oben auf überzeugende 19,3 Prozent. Die 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren mit einer Quote von 15,9 Prozent nur leicht.Das Erste setzte hingegen auf die Wiederholung der Satire. Während 2019 mit dem Format noch 3,70 Millionen Fernsehende überzeugt wurden, fanden gestern lediglich 1,91 Millionen Neugierige für die Ausstrahlung auf den Sender. Dies spiegelte sich in einem akzeptablen Marktanteil von 8,7 Prozent wider. Auch von den zuvor 0,55 Millionen Jüngeren waren nur noch 0,20 Millionen übriggeblieben. Somit waren hier nicht mehr als niedrige 4,4 Prozent Marktanteil möglich.