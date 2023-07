Daniela Katzenberger schwächelt, Harald Glööckler startet überzeugend

Quotennews

Eine Ausgabe von Daniela Katzenbergers Dokusoap wurde gestern mit dem neuen Format «Herr Glööckler sucht das Glück» ersetzt. Zweiteres erhielt mehr Aufmerksamkeit.



Beiwar die ganze Familie nach München gereist, um dort eine Werbekampagne zu drehen. Vor allem Tochter Sophia hatte großen Spaß dabei, als sie ihre Eltern mit pinker Farbe voll klecksen durfte. Wieder zurück soll die Wohnung auf Mallorca verschönert werden. Und am Ende wollte Luca Daniela noch mit dem festgestellten Musikvideo zu ihrem Song überraschen und hatte dafür eine romantische Location in einer Bucht ausgesucht.Statt wie zuletzt war am gestrigen Abend nur eine neue Folge ausgestrahlt worden. Die achte Episode und damit das Staffelfinale werden somit in der kommenden Woche zu sehen sein. Mit 0,46 Millionen Fernsehenden bleib man jedoch deutlich hinter den Werten der Vorwochen zurück. SO waren gestern auch nicht mehr als passable 2,1 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Auch die Zielgruppe war mit 0,21 Millionen Jüngeren nicht sonderlich stark vertreten. Hier wurde zumindest eine hohe Quote von 4,8 Prozent eingefahren.Im Anschluss ging dafür das neue Formaterstmals auf Sendung. In sechs Folgen werden Einblicke in das Leben des Modedesigners und seines Hundes Billy King gezeigt. Das Format soll besonders privat sein und er wird sich zudem über seine Gefühle angesichts der Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth sprechen. Hierfür wuchs die Reichweite auf 0,59 Millionen Menschen. Dies resultierte in guten 2,7 Prozent Marktanteil. Bei den erneut 0,21 Millionen Umworbenen standen überzeugende 4,7 Prozent auf dem Papier.