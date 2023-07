Ncuti Gatwa spricht über «Doctor Who»

Köpfe

Der Star aus «Sex Education» ist nun auch in «Barbie» zu sehen.

In einer am Montag veröffentlichten Titelgeschichte des britischen ‚Rolling Stone‘ sprach Ncuti Gatwa ausführlich über einige seiner kommenden Projekte und seine jüngsten Auftritte. Auf die Frage, warum «Sex Education» nach der vierten Staffel auslaufe, antwortete der 31-Jährige, er fühle, dass die Stars der Netflix-Show "gewachsen" sind.In gewisser Weise scheint er sich dieser Herausforderung zu stellen, während er sich auf die Rolle des fünfzehnten Doktors invorbereitet, die zum ersten Mal von einem Schwarzen gespielt wird. Gatwa sagt, dass er als Kind, das während des Völkermords in Ruanda 1994 mit seiner Familie nach Schottland floh, bereits so viel über die Geschichte der Figur wusste. "Diese Person hat einen Völkermord überlebt. Diese Person passt überall und nirgends hin. Ich bin der Doctor. Der Doctor bin ich", so der Schauspieler. "Ich entschied, dass ich diese Rolle haben musste.""An dem Tag, als Russell mich zu einem Treffen mit allen einlud, fragten sie mich, was für ein Kostüm ich haben wollte. Ich zeigte ihnen diese Kollektion von Ralph Lauren, die in Zusammenarbeit mit den Historically Black Colleges in America entstanden ist", erinnert sich Gatwa. "Ich liebe diese Kleider, sie sind so schick und so schwarz. Aber dann fragten sie mich, was ich noch wollte, denn sie hatten sich viele Outfits ausgedacht, fast jede Woche ein anderes. Das ist neu! Ich liebe es. Der Doctor ist durch Raum und Zeit gereist, sie werden eine kranke Garderobe haben".