«My Lottery Dream Home» geht im August weiter

US-Fernsehen

HGTV-Star David Bromstad kehrt mit neuen Folgen des Mega-Hits zurück.

kehrt mit HGTV-Star David Bromstad zurück, der durch das ganze Land reist, um seinen Kunden zu helfen, mit ihrem neu erworbenen Vermögen ein Traumhaus zu finden. Da mehrere Gewinner in dieser Staffel zwei Millionen Dollar oder mehr gewonnen haben, reist David von Staat zu Staat, darunter Florida, North Carolina, Vermont und Virginia, um nach schmucken Häusern zu suchen, die alle Punkte auf der Wunschliste eines Lotteriegewinners abhaken.In der Staffelpremiere geht ein Ehepaar, dessen Sohn und Schwiegertochter bereits mit David ein Haus gekauft haben, als sie vor ein paar Jahren im Lotto gewonnen haben, nun dank ihres eigenen Zwei-Millionen-Dollar-Gewinns in den Ruhestand. Sie nehmen David mit auf die Suche nach einem weitläufigen Familienanwesen in Richmond, Virginia, das allen ihren Kindern und Enkeln gefallen wird.«My Lottery Dream Home» wird von Beyond Productions produziert. Der Fernsehsender HGTV strahlt die neuen Folgen ab Freitag, den 11. August, um 21.00 Uhr aus.