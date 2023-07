Game Show Network setzt «Master Minds» fort

US-Fernsehen

Bereits Anfang August geht die neue Staffel mit Brooke Burns weiter.

Der Spartensender Game Show Network hat den Start der fünften-Staffel angekündigt. Die Show wird von Brooke Burns moderiert, die Folgen werden werktags um 18.00 Uhr ausgestrahlt. Am 7. August 2023 folgt der Startschuss. Diese Staffel begrüßt die neue Master Mind Monica Thieu («Jeopardy! College Championship»), sowie Gastauftritte der zurückkehrenden Master-Minds-Champions Kelly Gerhold und Clifford "Cliff" Galiher.In dieser Spielshow treten drei Kandidaten gegen drei Trivia-Master-Minds in mehreren Runden eines intensiven Trivia-Wettbewerbs an. Der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl auf jeder Seite scheidet aus, bis der beste Teilnehmer und der beste Master Mind übrig bleiben und nun in der ultimativen Trivia-Challenge gegeneinander antreten müssen. Wenn der Teilnehmer mehr Fragen richtig beantworten kann als der Master Mind, gewinnt er 10.000 US-Dollar und darf erneut gegen die Masters antreten. Wenn er zwei Spiele in Folge gewinnt, wird er in die Riege der Master Minds aufgenommen und wird in zukünftigen Episoden auftreten.Die Schauspielerin und Emmy-nominierte Fernsehmoderatorin Brooke Burns begann ihre Karriere mit Durchbruchsrollen in «Ally McBeal», «Baywatch» und «Melrose Place». Im Jahr 2002 gab sie ihr Debüt als Moderatorin bei der NBC-Sendung «Dog Eat Dog» und moderierte anschließend die ABC-Sendung «You Deserve It with Chris Harrison». Von 2013 bis 2015 war Burns Gastgeberin der Show «The Chase» von Game Show Network, für die sie auch für einen Emmy-Nominierung bekam. Burns ist auch für ihre Hauptrollen auf den Kanälen Hallmark und Lifetime bekannt, derzeit für die Original-Filmreihe «Gourmet Detective» und frühere Filme «A Sister's Revenge», «The Most Wonderful Time of the Year» und «Christmas Connection».